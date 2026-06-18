Vivita y coleando se encuentra el concepto animado “La familia del barrio”, luego de su llegada al cine con su historia sobre la maldición del quinto partido en un Mundial de Futbol.

Aunque la respuesta fue positiva durante su corrida en la pantalla grande, sus creadores Teco Lebrija y Arturo Navarro ya tenían desde antes los nuevos pasos a seguir para el concepto.

De entrada ya tienen en mente la sexta temporada de la serie, la cual ya conceptualizaban desde antes del largometraje, siete años después de haber estrenado la anterior.

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“Estamos reviviendo todo, queremos jalar todo el fan base que la hizo como de culto. La idea es tocar temas calientes y pues con la película se mejoró todo, la idea es hacer también las películas dos y tres y quién sabe, igual una navideña”, dice Teco.

“La familia del barrio” fue la apuesta mexicana en 2004 llegando a 94 episodios, transmitidos en MTV y después en Comedy Central, así como un largometraje sbre un viaje a la etapa independentista que llegó a ViX.

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Hasta ese momento, la animación para adultos había sido un mercado que, en México, estaba apropiada por producciones extranjeras desde hace más de tres décadas cuando llegaron "Los Simpson" a TV Azteca; posteriormente arribaron otras como "Futurama", "Rick & Morty", "Padre de familia" y "South Park", estas últimas en tv de paga.

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“Creo que viene un renacimiento para ella en México, con la Familia del Barrio era una comedia especial, con algunos comentarios sociales y funcionó bien”, considera Teco.

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Recién, en colaboración con Eugenio Derbez, se estrenó la serie animada “Circo Gómez” en ViX. El actor interpreta al patriarca de una familia disfuncional que opera un circo itinerante, al que intentan salvar de una debacle. El personaje es incapaz, machista y para algunos poco inteligente. Puede decir sin problema la palabra “put…” o decir algunas frases con doble sentido y no precisamente elegantes.

“Estamos muy identificados con el público que nos ve, que es de 15 a 40 años, siendo un alto rango. Ahora vamos con todos de nuevo”, expresa el realizador.

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