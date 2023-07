La familia de Issabela Camil no quería a Sergio Mayer por ser de Iztapalapa

Pese a que la relación de Sergio Mayer e Issabela Camil es una de las más fuertes dentro del medio artístico, la realidad es que, cuando comenzaron a salir, la familia de ella no aprobaba su amor, debido a que el actor tenía orígenes humildes, a diferencia de Issabela, hija de Jaime Camil Garza, quien fue un importante empresario, por lo que se tuvo revelar y hasta distanciarse por unos años de su madre y padre para defender el vínculo que la unía a su esposo con quien ya tiene 16 años de casada.

Luego de 16 años juntos y la concepción de dos hijas; Antonia y Victoria, el amor entre Mayer y Camil sigue latente aunque, cuando comenzaron a conocerse tuvieron que atravesar diferentes trabas. La primera, contó la pareja en el programa de Unicable de Yordi Rosado, ocurrió porque ella no quería dar su brazo a torcer, al hacerse del rogar cuando Sergio trató de pretenderla, sin embargo, Issabela ha aclarado que no fue un desaire o que no se sintiese atraída hacia él, sino que no le gustó la forma en que trató a su asistente frente de ella.

En ese momento, Mayer se acercó a hablar con ella y le propuso que se volvieran a ver para conversar, pues se encontraban en una conferencia de prensa, por lo mismo -argumentó Sergio- le pidió a su asistente que tomara nota del número de la joven, pues él tenía que dirigirse a la tarima y participar en la entrevista con medios. Sin embargo, fue una actitud que ella tomó como prepotente por lo que, a pesar de dar su número de teléfono correcto, decidió no contestar las llamadas del actor, pues no estaba interesada en salir en alguien con esa clase de comportamientos.

Fue así que Sergio se sintió más motivado en buscarla y mostrarle que su interés era auténtico, pues hasta llegó a ir a buscarla a Acapulco, donde ella vivía, pero ella siguió negándose. Hasta que, en una ocasión, se encontraron cuando él y Poncho de Nigris acaban de dar un show de "Solo para mujeres", por lo que iban ya cansados y desaliñados, lo que le gustó a Camil porque, de esa manera, se percató que el actor no era tan posado como se había imaginado y fue entonces que comenzaron a salir.

Pero, al siguiente desafío al que se enfrentaron fue a la desaprobación de don Jaime y doña Tony, la familia de Issabela, debido a que no se sentían convencidos de que su hija se relacionara con un hombre que provenía de orígenes humildes, pues el actor ha contado que nació en San Lorenzo, Xicohténcatl, en Iztapalapa, una colonia que, en una entrevista con Matilde Obregón, denominó como "clase media baja".

De hecho, durante su juventud, Mayer y sus tres hermanos acompañaban a su padre "al rastro", donde su padre vendía carnes, y fue así que forjó el carácter y su pasión por el trabajo actual, por lo que nunca ha ocultado sus orígenes y, en cambio, ha hablado de esa época como una de las más entrañables y determinantes para su formación.

Esa misma firmeza cautivó a Issabela que, enamorada de Mayer, se sintió motivada a, por primera vez, rebelarse frente a su madre y padre: "Me alejé un tiempo de mi familia, fue de las primeras veces que fui en contra de su voluntad, entonces también para mí fue un crecimiento enorme y finalmente pues mi familia es Sergio y mis hijas", destacó Camil en la entrevista con Yordi.

