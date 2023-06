La ex de Maluma se llevó todas las miradas con la minifalda ideal para una fiesta de verano

Natalia Barulich es una espectacular modelo que ganó amplio reconocimiento en los medios al ser la pareja del cantante internacional de reggaeton, Maluma.

Lo cierto es que esta joven suele deslumbrar a todos en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 4 millones de seguidores, quienes quedan deslumbrados y se rinden ante tamaña belleza.

Leer más: Natalia Barulich demuestra su amor por Maluma

Hay que decir que esta muchacha decidió enamorar a todos y cada uno de sus fans con un atuendo que desplegó todos y cada uno de sus atributos que dejó con la boca abierta y los ojos desorbitados.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram @natalia

"Bonsoir paris je suis enfin là (Buenas noches Paris. Por fin estoy aquí), fue el mensaje que coloco en la descripción de su último posteo que cosechó muchísimos likes en muy poco tiempo.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram @natalia

Allí se la pudo observar luciendo una minifalda marca Brielle forrada de piel vegana de color rosa claro, que posee algunos detalles de hebilla de cinturón con pedrería.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram @natalia

Maluma contestó si su ex, Natalia Barulich, lo engañó con Neymar

Maluma tiene grandes hits a lo largo de su carrera y uno de ellos es "Hawái”, que lanzó hace casi tres años tras terminar su relación con la modelo e influencer Natalia Barulich.

Hace unos meses decidió romper el silencio y reveló lo que realmente pasó con su viejo amor. En este año la canción se hizo viral debido a que algunos fanáticos la relacionaron con el futbolista Neymar Jr, esto, porque surgió una versión de que Barulich había sido infiel al cantante y para ese entonces la modelo ya tenía un amor con el jugador del PSG.

Leer más: La ex de Maluma confirma el minivestido con escote ideal para el verano

En una entrevista con el programa Alofoke, la voz de “Felices los 4” fue consultado sobre su pasado con Natalia: “La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”, aseguró, sin embargo, tras unos momentos de silencio, se echó a reír y aclaró que aquello era mentira, asegurando que en realidad rompió su relación con la modelo, previo, a que esta iniciara su relación con el brasileño.

Natalia y Maluma. Fuente: Instagram @alrojovivo

“Yo terminé con Natalía y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo", expresó y, entre bromas, expresó que fue “como a los treinta segundos”.

"No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo", sentenció.

En la foto Maluma, la modelo cubana Natalia Barulich y Neymar. Fotos: Vía Instagram @maluma, @nataliabarulichs, @neymarjr.