La ex de Maluma confirma el minivestido con escote ideal para el verano

Uno de los cantantes colombianos más deseados es sin dudas Maluma. Canciones como “Felices los 4”, “Borró cassette” y “El perdedor” son solo algunas de las composiciones que le han hecho ganar cientos de premios.

El corazón y la situación sentimental de Maluma es sin dudas una de las mayores preocupaciones de las fanáticas del cantante. Pocas son las mujeres que lograron conquistarlo, y una de ellas fue Natalia Barulich.

¿Quién es Natalia Barulich?

Natalia es una joven influencer y creadora de contenido que saltó a la fama por estar en pareja con Maluma, pero la joven también estuvo relacionada sentimentalmente con el astro del fútbol brasilero, Neymar.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram @natalia

Natalia y Maluma estuvieron en pareja hasta octubre del año pasado, momento en que decidieron poner punto final a su noviazgo. Incluso muchas personas se preguntaron por qué terminaron.

¿Por qué terminaron Natalia y Maluma?

“Para mí la relación fue muy tóxica. Sabía que no me estaba perdiendo una relación real, sino que había perdido esta idea que había creado en mi mente y que realmente no existía”, reveló Barulich en una entrevista.

“Digo que mi relación era tóxica porque fue muy unilateral; me refiero a que yo daba el mil por ciento y recibía como máximo el 20 por ciento, podría decirse”, aclaró la joven influencer. “Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros”, confesó. “Luego me sentía más triste, extrañando la relación de alguna manera”.

Natalia Barulich. Fuente: Instagram @natalia

“Algunos días obtenía más y eso hacía que me quedara. Pero no era algo consistente, era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja en ese momento. Extrañaba mi trabajo, estaba constantemente volando. Viajaba alrededor del mundo para estar con él, para apoyarlo. Lo amaba profundamente, muchísimo. Y ya sabes, cuando estás enamorado no ves ciertas cosas y puedes ser un poco tonto, y no digo que lamento todo, pero estuve cegada”, dijo Natalia.