"La entrevista con Sarmiento", un proyecto de tres meses que lleva 25 años

"La entrevista con Sarmiento" cumple 25 años con casi 3 mil 500 entrevistas en ese periodo, que ha sumado las ideas de personajes de la política, artistas y otras figuras importantes de México y el mundo.

El concepto nació sólo como la idea de llevar las distintas voces de las elecciones de junio de 1997, cuando el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, le sugirió a Sergio Sarmiento realizar una emisión que contratara las ideas, especialmente de políticos, con los discursos.

"Lo que me dijo al inicio fue 'quiero un programa de entrevistas para televisión, porque no nos enteramos de las ideas, y las ideas sí importan', no podemos saber lo que piensa un candidato sólo por sus spots en la televisión", recuerda el comunicador.

El resultado fue uno de los programas de esas características más longevos en la televisión mexicana, aunque de inicio no se pensó de ese modo, confiesa en periodista.

“Ricardo me dijo: ‘serán tres meses, no vamos a contratar a nadie, haz el programa tú', y le respondí: “bueno, vamos a hacerlo”, y si algo aprendí es que Ricardo tenía razón respecto a los entrevistados: uno debe saber a dónde nos dirigimos antes de desplegar las velas, por eso hay que tener más claro el camino de las ideas", dice Sarmiento.

“La entrevista con Sarmiento” se transmite los martes a las 23:30 horas y los sábados a la medianoche, en el canal ADN40 y por internet.

Sarmiento tiene una trayectoria de medio siglo en el periodismo, que inició a los 17 y abarca medios escritos, de televisión y radio. El comunicador ha recibido varias distinciones, entre ellas la condecoración de la orden de Isabel la Católica del gobierno de España.

