La edad no es impedimento para el amor

Mary Kate Olsen y Olivier Sarkozy siguen en el ojo del huracán en su intento por disolver su matrimonio en plena pandemia por el coronavirus. Tras cinco años, la pareja ha decidido anular su relación. Desde que se hizo público su intento por obtener el divorcio, han salido a la luz una serie de especulaciones sobre los motivos que llevaron a la pareja a separarse, siendo la diferencia de edad el principal factor, pues se dice que ella, por ejemplo, anhela convertirse en madre, mientras que él ya no desea tener más hijos, o que Mary Kate, de 33 años, está enfocada en su trabajo y prefiere pasar tiempo en casa, mientras que a Sarkozy, de 51, le encanta salir de fiesta.

Sin embargo, aunque en esta ocasión el amor no triunfó, hay parejas del showbiz que, a pesar de una gran diferencia de edad, han demostrado que eso no es impedimento para consolidar su relación, incluso hasta para llegar a formar una familia.

Aquí, un recuento de algunas parejas del medio del espectáculo que son un claro ejemplo de que para el amor no hay edad.

Harrison Ford y Calista Flockhart, 22 años de diferencia

Se conocieron en la entrega de los Golden Globes de 2002. Durante la ceremonia, él recibió el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria cinematográfica, mientras que ella estuvo nominada como Mejor actriz. Se dice que durante la cena ella “accidentalmente” derramó una copa de vino sobre el actor, siendo el momento del flechazo. Tras ocho años de noviazgo contrajeron nupcias en 2010. Actualmente, Ford tiene 77 años, mientras que Calista, 55, y juntos son padres de Liam, de 19 años, un niño que adoptó ella cuando aún era soltera.

Alec Baldwin e Hilaria Thomas, 26 años de diferencia

En un principio nadie apostaba por su relación. Primero, por diferencias culturales e idiomáticas, ella es española y él es estadounidense. Segundo, por la diferencia de edad. A pesar de ello, su amor triunfó y juntos han formado una gran familia que sigue creciendo. La más reciente noticia del matrimonio es que Alec, de 62 años, e Hilaria, de 36, están en la dulce espera de su quinto hijo en común, luego de haber sufrido el año pasado dos abortos. La noticia fue compartida por ella, a través de su perfil en Instagram, donde muestra su pancita.

Beyoncé y Jay-Z, 12 años de diferencia

Juntos forman una de las parejas más reconocidas e influyentes de la industria musical. Los 12 años de diferencia entre ambos no han sido un impedimento para su amor ni para los negocios que tienen en común.

Se casaron en 2008 y son padres de tres menores: Blue Ivy, Sir y Rumi Carter. Juntos, poseen una de las fortunas más exorbitantes del medio del espectáculo, valuada en 2019 en 1.5 mil millones de dólares, que han conseguido gracias a sus producciones musicales, incursión en bienes raíces, campañas publicitarias, colaboraciones de moda, el arte y a sus negocios en champagne y cognac.

Priyanka Chopra y Nick Jonas, 10 años de diferencia

Desde que se hizo público su noviazgo, la pareja tuvo que hacer frente a los comentarios de la prensa y sus seguidores, quienes los señalaban por la diferencia de edades, pues ella es 10 años mayor que el cantante.

A pesar de los cuestionamientos, la pareja finalmente contrajo matrimonio en 2018, en una serie de celebraciones que incluyeron rituales hindúes y cristianos, que tuvieron lugar en la India y en Estados Unidos.

A un año de celebrar su primer aniversario, Priyanka, de 37 años, concedió una entrevista a la revista InStyle de Estados Unidos, publicada en diciembre de 2019, donde molesta, aseguró que las críticas a su relación se deben a que ella es mayor que su esposo, Nick, pero que si los papeles fueran a la inversa, la gente incluso lo celebraría.

“Encuentro realmente increíble que cuando le das la vuelta, y el hombre es el mayor, a nadie le importa y la gente, de hecho, lo celebra”, declaró.

Richard Gere y Alejandra Silva, 34 años de diferencia

El pasado mes de febrero la pareja recibió a su segundo hijo como matrimonio. Pese a los pronósticos, Richard Gere y la española Alejandra Silva han formado una familia, sin que los 34 años de diferencia entre ambos sean un obstáculo. La pareja se conoció en 2014, cuando ella aún estaba casada. El encuentro se dio en un hotel en Positano, en la Costa Amalfitana, en Italia, donde se dio el flechazo. A pesar de que él radicaba en Nueva York y ella en Madrid, finalmente decidieron unirse como pareja. Fue hasta 2018 cuando contrajeron nupcias. El año pasado se anunció que se convirtieron en padres de su primer hijo en común.

Hola, Gurú:

Ahora que estamos en el confinamiento, como casi todos, he tenido varias juntas por Zoom, pero nunca sé si arreglarme para ellas o no. Se me hace mucha la producción para un ratito, ¿tú qué dices?

Alejandra

Hola, Alejandra:

Yo creo que es importante que te arregles porque debes seguir manteniendo tu imagen profesional. Velo de este modo, ¿irías a una junta a la oficina sin maquillarte? Si la respuesta es sí, porque muchos trabajos son informales y no requieren que quienes ahí trabajan se maquillen, no hay problema con que no lo hagas en Zoom, pero si todos los días vas maquillada a tu oficina, piensa que son las mismas personas las que te verán por la vía remota, así que yo te recomendaría que sí te des una maquillada, aunque no sea una súper producción.

Al fin y al cabo, es parte de tu trabajo y la presentación sigue siendo importante, aunque estés en tu casa. Prueba con un maquillaje ligero.

Besos de Gurú, XOXO