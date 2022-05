La determinación femenina guía a Kate

La versión mexicana de Anna Karenina, novela de León Tolstói, será una tragedia contemporánea en la que Kate del Castillo va a revelar cosas de su persona que jamás ha mostrado en un ambiente machista.

Eso aseguró el cineasta Hari Sama, quien acaba de concluir el rodaje de la serie A beautiful lie en locaciones de México, país del cual estuvo alejada la actriz por tres años, tras un encuentro sostenido con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La producción verá a Kate en la piel de Ana Montes de Oca, una clavadista ganadora de una medalla olímpica de oro y heroína nacional, quien se enamora de un músico (Maxi Iglesias) con el cual emprende un viaje que no es bien visto por la sociedad.

“Son seis episodios de una mirada íntima y fuerte femenina, es una tragedia contemporánea. Hay ya una versión australiana que nos dejó la vara muy alta, pero la verdad es que Kate es una gran actriz y va a demostrar rasgos que no se conocen de ella”, indicó Sama.

El director de Esto no es Berlín fungió también como productor ejecutivo. Pantaya, Endemol Shine Boomdog y Cholawood Productions, empresa de Kate, están detrás de A beautiful lie.

Rubén Zamora (Buscando a Frida), Martín Altomaro (Soy tu fan), Edwarda Gurrola (Señorita 89), Daniel Tovar (Mirreyes vs Godínez) y Lucía Gómez Robledo (Cómo sobrevivir soltero), entre otros, integran el elenco de la serie que tendrá una temporada.

“Desgraciadamente sigue quedando perfecto con todo este machismo, toda esta carga que se le da a la mujer por ser simplemente mujer”, expresó la actriz en un comunicado de prensa.

Con película en EU

Hari rodará a fines de año I’ll never get out of this world alive, basada en la novela homónima escrita por Steve Earle. La historia inicia en los albores de los 50 cuando en la parte trasera de su auto, fue encontrado muerto el entonces ídolo de la música country, Hank Williams, por una sobredosis de morfina.

“Es la historia del médico que le inyectó la sobredosis y era su amigo”, detalla el cineasta.