La curiosa razón por la que Liam Neeson rechazó ser James Bond

Liam Neeson es uno de los actores británicos más talentosos y exitosos de su generación. Películas como “Love actually” o la saga de “Búsqueda implacable” lo han posicionado como uno de los actores más versátiles de su generación.

Sin embargo existió un papel en específico que Neeson tuvo que rechazar: James Bond, el agente 007.

¿Por qué Liam Neeson rechazó ser James Bond?

Recientemente Neeson brindó una entrevista donde no solo habló de su carrera, sino que también compartió algunos detalles de su ex esposa, la actriz Natasha Richardson, quien falleció hace más de 14 años.

Liam Neeson reveló que fue Natasha Richardson quien básicamente lo obligó a rechazar el papel de James Bond.

“Había salido La lista de Schindler y Bárbara Broccoli me había llamado un par de veces para preguntarme si estaba interesado, y le dije: 'Sí, me interesaría'. Y luego, mi encantadora mujer Natasha Richardson, Dios la tenga en su gloria, me dijo mientras rodábamos Nell en las Carolinas: 'Liam, quiero decirte algo: si interpretas a James Bond, no seremos marido y mujer'", reveló el actor.



Foto: Liam Neeson. Fuente: Twitter @showmundialshow

Tras esta conversación Neeson tuvo que rechazar el papel de James Bond, el cual quedó en manos de Daniel Craig.

Sin embargo Neeson aseguró que se divertía mucho con su mujer en casa "yendo a sus espaldas, haciendo que mis dedos pareciera que estuviera sosteniendo un arma y tarareando el tema de James Bond", contó. "¡Me encantaba hacerle esa broma!".dijo Neeson.

"Vamos, hay todas esas hermosas chicas en varios países metiéndose y levantándose de la cama. ¡Estoy seguro de que gran parte de decisión tan férrea se basó en eso!", aseguró Liam Neeson.

¿Cuándo falleció Natasha Richardson?

La esposa de Liam Neeson falleció trágicamente en 2009 después de sufrir un accidente mientras esquiaba en la estación de Mont Tremblant, cerca de Quebec.

"La actriz se resbaló en una pista para principiantes, mientras recibía una lección de esquí. Iba acompañada de un instructor, que llamó a una patrulla, y, a pesar de que al principio no mostraba ninguna herida, fue inmovilizada por su seguridad. Sólo una hora después empezó a sentirse mal", aseguró la portavoz del complejo Mont Tremblant.



Foto: Liam Neeson y Natasha. Fuente: Twitter @showmundialshow

Liam Nesson viajó con el cuerpo de Natasha en un jet privado hasta el hospital Lennox Hill de Nueva York donde sus hijos pudieron despedirse de ella, ya que la actriz ya había sido diagnosticada con muerte cerebral.