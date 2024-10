Hace unos meses, la actriz Marimar Vega tuvo que hacer una pausa inesperada en su carrera cuando un problema de salud la llevó al hospital. Resulta que sus niveles de ciertas enzimas del hígado estaban por las nubes, lo que la obligó a detener las grabaciones de la serie "Dr. Lucía". Afortunadamente, todo quedó en un susto: la actriz confirmó que no le quedaron secuelas y que su pronta recuperación se debió, en gran parte, a sus tuppers.

Resulta que Marimar no se toma su salud a la ligera: "Me cuido tanto que ni siquiera como del catering, siempre me llevo mi propia comida", confesó entre risas. Gracias a esa disciplina, dice que pudo regresar al set más rápido de lo que se esperaba. "Me dieron de alta en un abrir y cerrar de ojos", agregó, demostrando que en cuestión de salud, Marimar no se anda con rodeos… ni con comida ajena.

Hace un mes, la televisión mexicana vivió un temblor mediático cuando varias marcas decidieron abandonar el reality show "La casa de los famosos México" debido a contenido que consideraron inapropiado y que no cuadraba con los valores de sus empresas. Una de las que saltó del barco fue Rexona, la famosa marca de desodorantes femeninos, que prefirió evitar problemas después de las controversias generadas por Adrián Marcelo.

Pero, como buen boomerang, la empresa no se alejó por mucho tiempo. El desodorante regresó a aromatizar Televisa, pero ahora en otro reality: "Las estrellas bailan en Hoy". Ahí, se luce con un enorme anuncio al fondo, mientras los famosos tratan de sacar sus mejores (o peores) pasos en la pista. Parece que, poco a poco, las aguas vuelven a su cauce… o mejor dicho, al cochinito publicitario.





El reality de "Hoy" logró atraer a las marcas que se bajaron de "La casa de los famosos". Foto: Instagram.





Los temas que le quitan la sonrisa a Marcus Ornellas

El brasileño Marcus Ornellas no pierde la sonrisa en ningún evento público, sin importar si está promocionando una novela, una serie o cualquier proyecto en el que lo inviten. Pero, detrás de esa sonrisa, hay una regla de oro que su equipo de relaciones públicas le ha dejado bien clarita: nada de hablar de política.

Es más, detrás de esa sonrisa no pueden salir ni siquiera temas generales que afectan a la sociedad. "Sabe que no debe hablar de eso", confiesa una fuente cercana de su equipo en la producción de "El precio de amarte".

Así que, si alguien ha perdido el sueño por saber lo que Marcus opina sobre la situación del mundo, la respuesta es clara: lo único que va a repartir son sus sonrisas… ah, y tal vez unos spoilers de su telenovela.





El actor solo tiene una regla para sus entrevistas. Foto: Instagram.

