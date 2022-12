Era 1957 se estrenó la película "Pulgarcito" y entre su elenco infantil se encontraba una niña de tan sólo siete años, menudita y con un rostro angelical, el cual se ocultaba tras una maraña de cabello pelirrojo y manchas de tierra, ya que daba vida a una de las hijas del villano de esta historia; esa era María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", y que el día de hoy cumple 72 años de vida.

Es que su deseo de ser una artista se despertó a temprana edad, cuando a los tres años comenzó a estudiar ballet y a los seis ya era alumna de la escuela de actuación de Andrés Soler en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), fue un año después que se le presentó la oportunidad de hacer su debut en el cine con "Pulgarcito", donde compartió créditos con grandes estrellas como José Elías Moreno y María Elena Marqués, además del niño Cesáreo Quezadas, quien dio vida a Pulgarcito.

Su debut en televisión fue en 1956, realizando diversos personajes en el Teatro Fantástico, de Enrique Alonso Cachirulo. En 1958 hizo historia al participar en la primera telenovela hecha en México, se trataba del melodrama "Senda Prohibida". También en este año incursionó en un ámbito donde ha dejado un basto legado, el doblaje, prestando su voz a personajes de programas como "Mis adorables sobrinos", "Mi bella genio", "Batman" (Batichica), "Hechizada" (Tabatha), "Los Picapiedra" (Pebbles), "Los Supersónicos", "Los Munster" (Eddie Munster), "Los invasores", "Johnny Quest", "Los 4 fantásticos", "Los locos Addams" (Merlina Addams), "Daniel Boone" (Israel Boone), Flipper y el "Superagente 86", y en "El mago de Oz" le dio voz a Dorothy.

Su deseo era convertirse en una gran actriz dramática, y dio ejemplo de su talento en este género dándole vida a Rosa Isela, la caprichosa hija de una empleada doméstica, en la película "El amor de María Isabel" (1970), donde trabajó a lado de Silvia Pinal, José Suárez, Norma Lazareno; Rogelio Guerra, por mencionar algunos.

Roberto Gómez Bolaños cambió su vida

Pero la vida le cambió en 1970 cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, que en ese entonces era guionista en Telesistema Mexicano; que le propuso participar con él primero en el programa "Los supergenios de la mesa cuadrada" y posteriormente en en "Chespirito", donde nació "La Chilindirna", una niña pecosa, sin un diente y muy astuta, además de buena amiga del Chavo del 8, iconico personaje de Gómez Bolaños.

Este personaje fue inspirado en los gemelos del programa "Mis adorables sobrinos", según la misma María Antonieta ha contado. "La Chilindrina", quién vivía en la vecindad con su papá don Ramón (Ramón Valdés), se ganó el corazón del público desde el primer momento, aunque en 1973 abandó el programa para irse a otro llamado "Pampa Pipiltzin", en el canal 13, el cual tuvo poco éxito.

Dos años después se reencuentra con Chepirito y éste le ofrece regresar al programa con nuevas condiciones de trabajo, entonces ella vuelve al programa donde permanece hasta 1994, cuando éste llega a su fin; pero inmediatamente este personaje logra su propio programa, "Aquí está La Chilindrina".

Pleito por "La Chilindrina"

El primer encontronazo que tuvo con Chespirito por el personaje de La Chilindrina, se dio cuando la llevó al cine en la película "La Chilindrina en apuros" (1994), ya que el también escritor no le gustaba la idea de que sus personajes estuvieran en otro medio que no fuera la televisión; pero su rompimiento definitivo se dio en 1995, cuando ella registró a "La Chilindrina" a su nombre, después de que Roberto Gómez Bolaños no renovara los derechos de sus personajes durante más de 15 años.

Desde entonces María Antonieta no ha dejado de interpretar a "La Chilindrina", quien la ha llevado por toda Latinoamérica a través del circo que lleva su nombre, además de shows y participaciones en otros programas como "Cero en conducta", "La Guerra de los Sexos" o "Un nuevo día"; el 20 de octubre de 2021 la actriz entró al Guinness World Records, por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil, con 48 años y 261 días.

Aunque María Antonieta ha interpretado otros personajes a lo largo de su carrera, como la villana Dannha Montalvan en la telenovela "Alcanzar el amor" (2015), es sin duda "La Chilindrina" quien la ha llevado a ser un referente en la historia de la televisión en México y un ídolo en América Latina.



