La chef Betty Vázquez se toma año sabático

Todo parece indicar que la chef Betty Vázquez se abrumó de estar en los reflectores de televisión durante los 11 años consecutivos que estuvo en el programa MasterChef México, por eso decidió darse una pausa de 12 meses. Recientemente había anunciado que no estará en la próxima temporada de este programa de TV Azteca ni en el ojo de la prensa. “Gracias por su interés en contactar conmigo. Hoy por hoy, estoy en un sabático de medios. Cuando tengamos noticias importantes para compartir, lo haremos saber con mucho gusto, agradezco nuevamente su interés”, dice a EL UNIVERSAL.



La chef Betty lideró a los jueces de la cocina más famosa de México desde 2015. Foto: Instagram

Lee también: Erik Rubín habla sobre los "besos" con Apio Quijano y el final de su matrimonio con Legarreta: "¿Oigan es neta?

Jay de la Cueva se pone del lado de los Guapos



Jay de la Cueva también fue integrante de Micro Chips y Fobia. Foto: Instagram

Jay de la Cueva está listo para emprender una nueva banda. El cantante del grupo Moderatto ha estado en decenas de agrupaciones a lo largo de su carrera, pero parece ser que aún no estás satisfecho, pues junto a Adan Jodorowsky, El David Aguilar y Leiva formó The Guapos, con quienes debutará el 1 de abril en el Festival Pa'l Norte. “Desde niño empecé a tocar y ahora estoy ilusionado, hay que ir cerrando ciclos y empezar nuevas aventuras”, expresa Jay, quien junto a sus nuevos compañeros ya tiene canciones que grabaron durante la pandemia con un método analógico: en cinta y con sólo dos micrófonos. En París, agrega, ya grabaron el video de “Soy un guapo”, que será su primera canción al estilo del rock and roll de los 60.

Lee también: Conoce la escalofriante película japonesa que es furor en Netflix

Los juguetes de tío Gamboín quedan en el recuerdo



El conductor mexicano falleció en 1992, cuando tenía 75 años. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Los juguetes que orgulloso presumía “El Tío Gamboín” en Canal 5 todas las tardes y que los cuarentones recordarán, sólo quedarán en la mente de quienes los vieron en televisión. Y eso porque varios de esos ya no funcionan y es complicado repararlos, aunque su familia no quita el dedo del renglón de algún día volverlos a ver como si nada.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc