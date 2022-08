"La casa del dragón" rompió récord de audiencia como la serie más vista

La prueba de aquella frase que dice "el alumno supera al maestro" es "La casa del dragón", la nueva precuela de "Juego de tronos" que rompió récord de audiencia en su estreno a nivel mundial.

Con nueve mil 986 millones de espectadores a través de streaming, la serie rebasó por el doble a su predecesora, que debutó en el año 2011 con 4,152 millones de espectadores. La producción con temática medieval fue el acierto más grande de HBO Max, que con el capítulo final de esta batió todos los récords de su plataforma con 19.3 millones de espectadores en visualización lineal.

Ahora la historia de "La casa del dragón" sucede 200 años antes de los eventos de "Game of thrones", en el apogeo de la casa Targaryen, la protagonista familia noble, cuenta cómo se originó esta casta y el génesis de un conflicto familiar conocido como "La danza de los dragones. Tiene la presencia de diecisiete dragones y explica la división de la realeza en dos bandos ocasionada por la búsqueda del heredero al trono.

La precuela se convirtió en una de las series más esperadas del año después de que fuera grabada durante once meses en plena pandemia por Covid-19. Está protagonizada por Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith.

En las búsquedas de internet durante esta historia también causó un fenómeno, pues según reportó Google en el marco del estreno del primer capítulo, el 21 de agosto del 2022, el título no sólo se volvió tendencia en redes sociales, sino que se convirtió en lo más buscado del portal web.

Los términos más buscados fueron: “Estreno House of the Dragon”, “Elenco House of the Dragon”, “Targaryen” y “Game of Thrones”, siendo la Ciudad de México el lugar con más búsquedas a nivel nacional, seguido de Nuevo León y Yucatán. Mientras que a nivel mundial, los países en los que se causó más euforia fueron Estados Unidos, Canadá y Australia.

Las expectativas de los fans que despidieron hace 3 años la exitosa primera serie ahora parecen haber quedado saciadas pues en redes sociales se sigue hablando de las resoluciones que trae consigo la nueva trama que está basada en el libro 'Fire & Blood' de George R. R. Martin.

