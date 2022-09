“La Casa del Dragón”: ¿Cuál es la enfermedad que está matando a Viserys?

Desde el primer episodio de “La Casa del Dragón” los fanáticos saben que la muerte será el destino del rey Viserys. Incluso la “Danza de los Dragones”, la sangrienta guerra por ocupar el trono de los Siete Reinos tiene que ver con este final que llegará en el algún momento. Será la falta de claridad del monarca para decidir quién es su sucesor lo que subirá de tono cada vez más el enfrentamiento.

En el tercer episodio debieron disiparse las dudas del rey Viserys. La caza del ciervo blanco trajo consigo momentos reveladores en la serie de HBO. Si bien su majestad siempre supo que la princesa Rhaenyra era quien debía sentarse en su lugar cuando él no estuviera, todo se complicó con la llegada de Aegon II Targaryen, el primer hijo varón fruto de su segundo matrimonio. El rey debe decidir antes de que su enfermedad lo termine de consumir.



La salud del rey Viserys desmejora paulatinamente en La Casa del Dragón. Foto: Instagram @movimentoserietvefilm

¿Cuál es la enfermedad que está matando a Viserys?

Los fanáticos de “La Casa del Dragón” saben que en los libros de George R. R. Martin no existe pista alguna sobre qué es lo que está matando al rey Viserys. Incluso han llegado a la conclusión de que no se trata de ningún trastorno de salud, sino que es una metáfora oculta entre los manuscritos. Así una de las teorías de los fans es que se enferma quien ocupa el trono.

Pero, ver el capítulo 4 de “La Casa del Dragón” trajo nuevas pistas para el fandom. La salud del rey Viserys se deteriora cada vez más rápido a cada minuto y el hecho de que los creadores de la serie no confirmen qué tiene en verdad ha llevado a más de uno a especular que padece “viruela de dragón”. Sin embargo, no les costó mucho recordar que este padecimiento es altamente contagioso y que no encajaría con el cuadro del soberano de los Siete Reinos.

Es por eso que los seguidores de “La Casa del Dragón” recordaron que en el primer capítulo el rey Viserys se hizo un “pequeño corte” al sentarse en el trono. El asiento fue hecho con las espadas de todos los que le han jurado lealtad. De esta manera, coinciden en que padece de una “fascitis necrosante”, término medico utilizado para diagnosticar a pacientes con apariciones de costras en la piel. Solo requiere de cirugía para que la infección deje de ir propagándose por el cuerpo.