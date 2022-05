Parece que Niurka no supera la impresión de que su paisana, Lis Vega, se haya hecho tantas cirugías, y es que es un tema que volvió a sacar pero ahora dentro de "La casa de los Famosos", en donde durante una charla con Mayeli Alonso - antes de que esta fuera expulsada-, comenzaron a platicar acerca de las cirugías y Niurka luego luego mencionó a Lis.

"Es un ventrílocuo, pero era linda (antes), tenía una belleza natural y es siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso", dijo Niurka, y continuó.

"Pobrecita, se destruyó la cara".

En otra entrevista a medios de comunicación en el pasado, Niurka dijo algo similar.

"Tiene diez años menos que yo y está más estirada que yo", a lo que Lis contestó en el programa "Un nuevo Día".

"Yo no tengo nada que decirle a esa señora, que yo la admiro", y agregó: "Para mí ha sido muy difícil el ponerme labios, el querer avanzar en la vida, sanar mi alma, ser otra persona, recuperar mi vida, y todo viene por un sinfín de problemas que tenemos, inseguridades".

En una entrevista para El Universal en el marco del inicio de su participación en "Las Estrellas bailan en Hoy", Lis habló de sus cirugías y aseguró que le gusta su nueva apariencia.

"Me encantan mis labios carnocitos, soy trigueña, subí diez libras, me veo voluptuosa pero eso de que un millón de cirugías (me he hecho), ¡ni que fuera Kim Kardashian!".

El cambio en el rostro de Lis Vega

La vedette, cantante y actriz cubana ha estado en el ojo del huracán por sus cambios estéticos, al ser criticada, señalada y comparada con su yo del pasado.

Vega asegura que es feliz así, pero lamenta de que en lugar de alegrarse por ella, la juzguen y hasta le sumen cirugías.

“Mi carrera ha sido impecable, lo que yo haga con mi cuerpo es mi problema. No hay respeto, ya no hay tolerancia ni hay amor a las decisiones del prójimo.



Lis Vega antes y ahora. Archivo/Instagram.



