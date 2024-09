Una parodia de "La casa de los famosos México", llegará desde Ecuador el próximo fin de semana.



¿Aparecerán Gomita, Adrián Marcelo, Mario Bezares, Gala Montes y demás participantes de la nueva versión?. El actor Jorge Aranda ("¿Quién lo mató?" y "Fiesta el la madriguera") de inmediato aclara que lo que se verá en un sketch del canal Enchufe TV, disponible en YouTube, será una mezcla de varios de esos personajes que, por semanas, han captado la atención mediática.



La semana pasada Enchufe TV, que suma más de 60 millones de visualizaciones, señaló en un comunicado el estreno de un concepto llamado "La Casa de los No Famosos" como parte de su nueva temporada.



"Nos han contado sobre el comportamiento y la actitud de algunos miembros del programa 'La Casa de los Famosos', que no se alinean a nuestros valores, pero como nunca hemos decidido sacar nuestra propia versión", se lee en el documento.





Aunque está basada en varios personajes del reality, la parodia no tomará los escándalos que han surgido. Foto: Captura de pantalla.





Aranda, en plática con EL UNIVERSAL desde Sudamérica, detalla que la idea de la parodia surgió mientras él y el resto del elenco mexicano de Enchufe TV grababan la nueva temporada de squetches.



"En Ecuador no se ve (el reality), conocen algunas cosas por redes sociales, pero nos veían a Gloria Aura, Ricardo Polanco y a mi con todo el chisme de las nominaciones, de las expulsiones, y nos preguntaron qué era eso y quisieron hacer algo así. Todos le metimos de nuestra cosecha para hacerlo divertido", recuerda.



"Es una mezcla de varios de los que están en la casa, de distintos momentos, pero siempre dentro de un concepto familiar, porque justo lo que nos gusta es enaltecer a las familias, no hacer escándalo de eso", apunta.



David Albíter, Paloma Cedeño y César Rodríguez forman parte de los nuevos squetches de Enchufe TV, plataforma que lleva doce años en el mundo de la comedia. Los "episodios" son realizados en co producción con Elefantec Global, la compañía liderada por Pepe Bastón, quien fuera alto ejecutivo de Televisa.



"México es el segundo país que más consume Enchufe TV, así que querían hacer algo local y nos invitaron a cinco actores para hacer 20 squetches con temáticas diversas dentro de la comedia, la acción, el drama y la parodia", apunta Aranda.



Uno de las parodias realizadas, por ejemplo, se titula "La rosa de Gryffindor", una combinación entre el programa televisivo "La rosa de Guadalupe" y la saga cinematográfica de Harry Potter.



Aranda será visto el mes próximo en la serie "Las Hermanas Guerra" y, el próximo año, en la producción "Serpientes y escaleras", dirigida por Manolo Caro.

