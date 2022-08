"La casa de los famosos 2": Laura Bozzo arremete contra Daniella Navarro y Alicia Machado la defiende

Alicia Machado defendió a la actriz venezolana Daniella Navarro, luego de que formara parte de uno de los momentos más tensos del reality “La casa de los famosos 2”, pues Laura Bozzo estalló contra ella y realizó una serie de críticas durante una entrevista para Telemundo.

La peruana expuso algunas situaciones que tuvo con los participantes, entre ellas declaró que Navarro la utilizó durante tres meses, aunque llevaban una buena relación, e incluso la actriz la llamaba mamá, al final no fue una amistad sincera, además reveló presuntos momentos íntimos de la concursante con sus compañeros.

“A mí que me importa si te has acostado con media casa. Yo no estoy para cuidarte nada. Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero”, dijo la conductora.

Ante esto, Machado, quien fuera la ganadora de la primera edición del reality, externó algunas palabras para la concursante, a través de una transmisión en vivo en Instagram.

"Quiero mandarle un gran abrazo de hermana, de madre y de mujer a mi querida Daniella Navarro. A mí no me importa que la señora me ataque, ya lo ha hecho, lleva años atacándome, dice que yo no tengo talento, que quién sabe con quién me revolqué… El mismo discurso que tiene la señora lo sigue teniendo a sus 72, 73 años”, dijo.

La exreina de belleza (1995) agregó que siente pena por los comentarios de Bozzo porque considera que lo más maravilloso para una mujer es reinventarse, adaptarse a las nuevas generaciones y al empoderamiento femenino: “No es nada más andar por ahí, por la vida mentándole la ma… a todo el mundo y que pase el desgraciado, eso no es ser una mujer empoderada”.

La peruana ya había sido atacada por usuarios en redes sociales, anteriormente, debido a opiniones parecidas que emitió acerca de la vida privada del resto de las participantes.

“Que a ti no te caiga bien otra mujer, en eso estamos de acuerdo, pero que utilicemos la moral, la sexualidad de otra mujer para dañarnos y agredirnos entre nosotras, esa es la vieja escuela, la nueva escuela es que entre todas las mujeres nos tenemos que ayudar, respetar y valorar", expresó Navarro.

Pese a que la modelo compartió que siempre ha apoyado a la actriz mexicana Ivonne Montero, participante del reality y con quien Bozzo también tuvo discusiones, en esta ocasión se ponía en el lugar de Daniella.

"No le permito señora que usted vuelva a expresarse así no solamente de Daniella sino de ninguna mujer. Usted no es aquí quién para dar clases de moral, ni de valores, ni de buenos principios. Yo creo que Daniella ha hecho un gran juego, la chava ha jugado su juego, se la ha pasado chévere, se ha divertido, ha sido honesta, a veces ha sido un poco brusca a mí parecer, un poco agresiva, cierto; pero por otro lado también es una chava que tiene muchas cosas lindas”, comentó.