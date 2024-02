La cantante Pelopony, arrepentida de someterse a 6 cirugías simultáneamente: "Estuve dos días ciega"

Yolanda Gallardo Barrero, mejor conocida como Pelopony, causó preocupación generalizada luego de que compartiera un video en donde aparece con el rostro vendado, luego de las seis cirugías faciales a las que se sometió simultáneamente, pues la cantante española aparecía llorando, sin consuelo, asegurando que la recuperación de sus más recientes intervenciones estéticas la hacía experimentar una sensación de que moriría pronto, pues dejó de ver dos días y casi se queda sin respiración.

"La Pelopony", como ella misma se hace llamar, saltó a la fama en 2014, en su participación en el reality español "Supervivientes", que abandonó luego de pedir a sus compañeras y compañeros que votaran en su contra, pues sufrió de muchas críticas por su aspecto y personalidad.

A partir de ahí, se ganó la aceptación de la audiencia española y el cariño de las redes sociales, a través de las que ha impulsado su carrera como cantante, con temas como "Androgénico", "Géminis" y "Vampiros", su más reciente canción.

Pero ahora, Gallardo Barrero, de 37 años, ha vuelto a dar de qué hablar, pues hace dos días, luego de contar a sus más de 100 mil seguidores lo emocionaba que se encontraba de que estaba a punto de realizarse "unos arreglitos", contó que, aunque la operación había salido bien, estaba viviendo un martirio por la inflamación que le produjeron seis cirugías estéticas.

En una historia de Instagram, donde se le ve vendada de todo el rostro, con una extrema inflamación facial, la cantante dijo visiblemente afectada:

"Me cuesta mucho hablar, estuve muy mal; eran muchas operaciones. Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar", contó entre lágrimas.

Yolanda viajó a Turquía, unas de las ciudades conocida por contar con gran número de cirujanos plásticos, para ser sometida a seis cirugías; dos liftings, en la papada y los pómulos, un cat-eye, un brow lift, una blefaroplastia y una rinoplastia, para la que le quitaron cartílago de la costilla.

Pelopony es una cantante e influencer española que saltó a la fama en 2014. Foto: Instagram

"No podía respirar, era imposible, sentía que me moría, no podía respirar por la nariz y tenía la boca muy inflamada, no la podía abrir para respirar. Pensaba que me iba a morir, pedía morfina, no me encajaban ni los dientes de lo inflamada que tenía la boca y se me desplazaron las muelas”, prosiguió.

Más tarde, Pelopony actualizó su estado de salud, asegurando que ya se encontraba mejor.

"Gracias por preocuparos por mí, estuve dos días ciega, sin poder ver nada, con ataques de ansiedad, pero ya puedo ver y estoy viva", escribió.

La cantante también destacó que, en estos momentos, lo que menos le importa es pensar en cómo lucirá cuando la hinchazón se vaya por completo, pues dentro de su arrepentimiento precisió que, no entendía los motivos por los que se había vuelto a operar, si ya estaba agusto con su aspecto físico anterior.

