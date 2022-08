La cantante Alizée cumplirá 38 años y así es como ha cambiado a lo largo del tiempo

La cantante francesa Alizée, quien estrenó en el 2000 su sencillo J’en Ai Marre y puso a cantar a algunos fanáticos en México, está de festejo, pues mañana cumple 38 años y no hay mejor manera de celebrarlo que recordando su trayectoria.

Pese a que se destacó en la industria musical, tras salir de “Graines de Star”, un famoso reality show de su país que descubría nuevos talentos, posteriormente se alejó de los escenarios.

Fue durante su aparición en el programa, que la cantante Mylène Farmer y el músico Laurent Boutonnat se acercaron a la artista para lanzarla como una estrella.

Lee también: Linda Evangelista vuelve a portada de "Vogue" después de quedar "deformada" tras tratamiento estético

Farmer y Boutonnant se encargaron de producir sus primeros dos álbumes: “Gourmandises” (2000) y “Mes Courants Électriques” (2003) que llamaron la atención de la audiencia por su ritmo pegadizo, una mezcla de pop, dance y sonidos electrónicos.

Las producciones alcanzaron ventas millonarias lo que catapultó a Alizée como una de las cantantes francesas más sonadas del siglo.

Para el 2003 la artista encontró el amor y se casó con el también cantante Jérémy Chatelain, con quien decidió consagrar matrimonio a los 10 meses.

La enamorada pareja tuvo una hija llamada Annily Chatelain, sin embargo, la relación no prosperó, pues se separaron en el 2012.

Durante éste año, la artista desapareció del mundo del espectáculo y aunque años después sacó nuevos temas musicales, ya no obtuvo el mismo éxito.

Lee también: Gloria Trevi se enoja por meme sobre su rostro: Así ha cambiado la cantante

Pero no fue sino hasta su participación en la versión francesa de “Dancing with the Stars” en la que volvió a ser recordada por el público, pues además de ganar la competencia, se enamoró de su compañero de baile, Grégoire Lyonnet con quien ahora tiene seis años de casada y con quien tuvo a su hija más pequeña en 2019, a la que llamaron Maggy Lyonnet.

¿Cómo luce hoy Alizée?

A 22 años de que saliera su primer canción te mostramos cómo ha crecido la artista, quien comparte fotografías de su pasado en redes sociales.



La cantante Alizée y su hermano. Foto: Vía instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel



Foto: Instagram @alizeeofficiel