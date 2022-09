La apariencia de Carolina Pérez, esposa del Puma Rodríguez, te quitará el aire

José Luis Rodríguez, 'El Puma', se casó a los 53 años con Carolina Pérez en Miami. "Nos casamos al cabo de 10 años de convivencia porque ha habido suficiente tiempo para madurar la relación", declaraba el cantante venezolano en aquel momento. Ellos ya eran padres de Génesis Rodríguez cuando decidieron dar el sí quiero.

Lee también: Carlos Rivera cumple su sueño de cantar con El Puma “Agárrense de las manos”

El Puma Rodríguez se ha casado dos veces. Lila Morillo fue su primera esposa. Fruto del amor, que duró cerca de dos décadas, tuvieron a Liliana y Lilibeth. Luego del escandaloso divorcio que protagonizaron la relación del venezolano con sus primogénitas comenzó a diluirse poco a poco. "Hablo mucho con mis hijas y todavía las aconsejo. Y estoy segura de que ellas han perdonado a su padre", explicó hace un tiempo la ex del cantante.



Génesis Rodríguez, la hija del Puma Rodríguez, y su madre, Carolina Pérez. Foto: Instagram @genirodriguez

Con Carolina Pérez, José Luis Rodríguez ya lleva 35 años de matrimonio. Y si bien se llevan 26 años de diferencia, lo cierto es que han sabido complementarse a la perfección durante todo este tiempo. Ellos se conocieron cuando su actual esposa tenía 14 años. Cinco años después de aquel encuentro volvieron a cruzarse en la fiesta de un amigo que tenían en común.

Lee también: Ricardo Darín hace el relato de las dictaduras

“Al día siguiente me desperté y el teléfono me apareció en la mente, algo impresionante. Yo no sé lo que pasó, no sé si fue para mí bien o para mi mal. Llamé, conversamos, la invité a comer y así empezó la historia”, reveló El Puma Rodríguez hace poco al explicar que aquel día también la llevó a su casa “como todo un caballero”.

Así luce Carolina Pérez, la esposa de El Puma Rodríguez

Si bien Carolina Pérez no tiene redes sociales, su hija Génesis cada tanto suele sorprendernos publicando alguna foto de su madre. El Puma Rodríguez también suele colgar alguna que otra postal de su guapa esposa desde su cuenta de Instagram.



Génesis, la hija de El Puma Rodríguez y su madre Carolina Pérez. Foto: Instagram @genirodriguez

Es que a ella no le gusta para nada la exposición mediática. Lo cierto es que a los 54 años la esposa de El Puma Rodríguez está mejor que nunca. Ella aun conserva su silueta de modelo de sus años de juventud. A la vista está que su hija Génesis heredó sin duda toda su belleza.