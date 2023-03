La agenda de Austin TV se llena tras reencuentro

Desde que anunciaron su regreso a los escenarios en septiembre, a la fecha, los integrantes de Austin TV no han parado, situación que a unos días de pisar el escenario del Vive Latino agradecen:

“Es un tren que empieza y no para, pero de eso se trata Austin TV, extrañábamos eso, que nuestro problema fuera que tenemos mil cosas que hacer, a que fuera: ‘uy, no sé si algún día podamos regresar’”, comenta Xnayer, baterista de la agrupación.

Fueron nueve años los que la banda de post-rock instrumental, intérprete de temas como “Shiva” y “Ella no me conoce” se mantuvo fuera de los escenarios, tiempo durante el cual sus integrantes se dedicaron a diferentes actividades como tatuar, la publicidad, o tocar en otras bandas. Uno de los fundadores, el músico Mario Sánchez, incluso decidió no volver ahora que la banda regresó a la escena.

Pero si bien hoy son una de las bandas principales para el primer día del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, este sábado, recuerda que cuando decidieron volver no tenían ninguna propuesta en concreto que se interesara en su música.

“Lo que más queríamos era volver, hacer música nueva otra vez, y ahí fue cuando decidimos hacerlo pensando en que quizá sea nuestra última oportunidad”, señala Xnayer, en entrevista para EL UNIVERSAL.

Con un disco ya terminado próximo a lanzarse y sus recientes sencillos ”De la orquídea a la avispa” y “Hasta las hifas, un micelio”, de 2022, los músicos llegarán a la edición 23 del Vive Latino con música nueva luego de que la semana pasada estrenaron el tema “Lattice”.

En ese sentido es que los músicos, reconocidos por utilizar máscaras en el escenario, relatan cómo para su nueva música, gracias a la cercanía que les dio componer en el departamento de Xnayer, se alejaron de las reglas que habían adoptado en álbumes pasados y buscaron que las cosas fluyeran.

“Queríamos que este nuevo disco fuera más visceral, porque el anterior fue muy dogmático, teníamos que seguir ciertas reglas porque así queríamos que fuera”, explica el baterista.

“Para este disco el único parámetro fue que sintiéramos más, que dejáramos que la música nos llevara sin pensarlo tanto, y eso ha funcionado, hemos sentido que la gente las ha recibido con mucho cariño”, agrega.