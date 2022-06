"La Academia" contará con la participación de Rubí, la quinceañera más famosa de México que se dio a conocer en 2016 luego de hacerse viral un video de la joven y sus padres invitando al público al festejo de sus XV años en San Luis Potosí.

La joven audicionó para el concurso de talentos vocales que este 2022 celebra 20 años de existencia, sin embargo, una de las jueces, Lola Cortés, opinó que la joven no tiene el talento para ser parte de la generación.

En un programa previo al lanzamiento que será el domingo 12 de junio, la joven cantó, pero su presentación no fue del agrado de Lola Cortés, quien al igual que Alexander Acha opinó que hay más talentos con verdadero potencial.

“No, claro que no, por supuesto que no; me sorprende muchísimo que después de que 7 mil y tantos que hicieron audición, este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil… No nena, no princesa, para mí, tú no tienes que estar aquí”, opinó Lola.

Sin embargo, el público presente en el foro participó en una votación, y la mayoría votó para que se le diera una opirtunidad a la joven que recibió la noticia entre lágrimas.

En redes, muchos cubernautas compararon a Rubí con Jolette, exparticipante que le sacó canas verdes a los jueces porque en su opinión, la joven no tenía talento musical; a pesar de ello se mantuvo en el programa gracias al público.

Yahir, el exconcursante de La Academia, es el conductor del programa, en el que Arturo López Gavito y Ana Bárbara integran el jurado.

