La Academia Mexicana no aceptará ayuda de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro ofreció pagar íntegra la próxima ceremonia del Ariel que premia al cine mexicano, pero eso no será aceptado por la Academia pues sabe que una persona no debe resolver lo que corresponde a todos. Sólo si fuera muy necesario y urgente, sólo se le pediría un pequeño préstamo, pero no es algo que se tenga contemplado.

Sergio Arau prepara documental de Rockotitlán

Sergio Arau, exvocalista del grupo Botellita de Jerez, grupo de rock clásico de los años 80, prepara un documental respecto a Rockotitlán, un espacio donde bandas como Café Tacvba, Caifanes, Maldita Vecindad, entre otros exponentes del rock mexicano, dieron sus primeros conciertos, sin embargo, los testimonios no se han recabado por una incógnita, la distribución.

"Queremos recordar ese lugar que fue nuestra casa como sucedió en ‘Rompan Todo’, pero con Netflix no hay oportunidad de distribuirlo porque parece que no quieren competencia contra ese documental de rock, no queremos empezar hasta tener segura la distribución, no queremos que se pierda como todos los otros materiales que hay en YouTube y sólo consumen los que están muy metidos en el rock", asegura Arau en entrevista.



Foto: Archivo, EL UNIVERSAL



Galilea Montijo “fake” casi se hace cachitos

Fue tanta la emoción de ver a Galilea Montijo tan cerca que un grupo de fans por poco tiran la figura de cera que recién acaba de presentar en un museo en la colonia Juárez. El grupo de admiradores en todo momento le gritó que ella era preciosa, le echaban porras y por supuesto se tomaron la foto del recuerdo con la actriz, hasta que se escuchó una voz que gritó: “¡aguas con la muñeca!”. Y enseguida los jóvenes voltearon para no tocar la escultura.



Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

