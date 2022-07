"La academia": Antes del Covid, Rubí sufrió un ataque de ansiedad

La participante más polémica de “La Academia”, Rubí Ibarra, actualmente permanece resguardada en un hotel de la Ciudad de México debido al Covid-19 que padece; sin embargo, antes confirmar su contagio señaló que sufrió de ansiedad social.

Este transtorno también conocido como fobia social provoca que las personas que lo tienen muestren inquietud por relacionarse con los demás, así como miedo o incluso timidez.

A pesar de todo esto, la quinceañera más famosa del país todavía quiere salir adelante y continuar en la competencia para convertirse en la nueva estrella de la música.

Lee también: Así luce Brendan Fraser con casi 200 kilos de más para su nueva película

En el más reciente concierto del reality, el número 13, la alumna cantó el tema “La noche” en el que bailó y puso todo su esfuerzo para disfrutar el momento en el escenario.

Esa noche la potosina había amenazado con renunciar al programa, aunque al final no lo hizo y continuó en la competencia:

“Me dio un ataque de ansiedad, una crisis de ansiedad, sí había tomado la decisión de irme porque la manera en que lo sufrí fue muy fuerte. Nelson no me dejará mentir, él estaba ahí cuando me dio el ataque, es difícil estar aquí, la verdad, es un proyecto muy fuerte”, confesó.

Explicó que después de que habló con sus padres la noche del sábado había tomado la decisión de irse, pero su compañero siempre Nelson la acompañó durante este proceso y hasta lloró junto con ella.

“Sentía que no podía dar más, dije: ‘allá están los que tienen que estar y yo ya no’, sí fue difícil porque no había tenido estos ataques de ansiedad hace mucho tiempo, la verdad yo tengo ansiedad social y sí fue muy fuerte, pero quiero seguir”.

Yahir le juró de todo corazón que vale la pena cada minuto que continúe en el show musical y cada momento de sufrimiento.

“Es importante que sepas de qué estás hecha, tu resistencia te ha hecho salir adelante y te ha hecho salir airosa de las críticas, pero sobre todo del juicio que tienes sobre ti misma. Quiero que dimensiones la cantidad de vidas y corazones que tú estás tocando en este momento”, la reconfortó.

Con un escenario que incluía las cuatro letras gigantes de su nombre, Rubí Ibarra hizo sonar la canción “La noche”, que originalmente interpreta Kenia Os quien le envió un mensaje para darle algunos consejos para su presentación.

“Que respire bien porque son cuatro coros en ‘La noche’ y en la parte en la que subes está difícil, me ha pasado, se te va la voz, cuida mucho eso, que no te ganen los nervios”, afirmó la cantante, youtuber y empresaria mexicana.

Mientras que Rubí respondió que es fan de ella, de su música, le gusta mucho lo que hace, así como toda su vibra.

“‘La noche’ sí es una canción muy difícil porque tienes que estar al tiempo, la respiración, esa parte que dijo sí está difícil, pero me quiero divertir, quiero pasarla bien”, aclaró la joven de 20 años.

Lee también: Roberto Palazuelos le contesta a Andrés García, no acepta batirse en duelo