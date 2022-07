"La Academia": Alexander Acha pide votar por alumnos que tengan talento y no que caigan bien

El cantante Alexander Acha nunca se va a callar cuando exista alguna situación o crítica de los jueces que no le parezca en los conciertos del programa "La Academia" y pide al público votar por el alumno que tenga más talento, no por el que les cae bien.

Por más imponentes que sea el jurado o muy duras que sean las críticas, si hubiera algo que no le parezca o no esté de acuerdo siempre tomará el micrófono para dar su argumento en el debate que se esté tocando.

La mayoría de las veces todos los críticos y el director de esta academia están de acuerdo en los comentarios, pero cuando el hijo de Emmanuel interviene es porque el público necesita tener otro punto de vista de la situación, según él.

“Lo que los críticos digan influye en la percepción del público y cuando yo no estoy de acuerdo en lo que están diciendo, siento el deber moral de decir ‘momento señores’, porque el público tiene que saber de ese lado”.

De hecho para eso dice que lo contrataron en este proyecto, para darle un poco de voz a lo que hay detrás de las cámaras: un punto de vista académico, dice en entrevista.

No está de acuerdo en que los televidentes se dejen llevar por temas que son secundarios como el que si les cae bien o mal, si está guapa o no, si es influencer, etcétera.

“Esa no debe ser la razón para votar, incluso siendo fan de uno de los académicos, debemos de ser justos y hacerlo por el que mejor lo haya hecho. Eso sí le pido al público porque si no, entonces nos perjudica todo, entonces ¿quién va a ganar La Academia? El que mejor nos cae, ¿en serio? No puede ser”.

A veces a las canciones que suenan en La Academia se les hacen arreglos diferentes a las versiones originales, algo que a veces molesta al jurado, aunque Acha aclara que a este programa no se llega a emular a nadie, sino a dar una propuesta diferente, por lo que cree que no está permitido calificar como “estupidez” a las actuaciones musicales que se hacen en vivo.

Recordó ante los medios de comunicación que sí le ha tocado cantar en conciertos estando enfermo, algo que piensa es horrible.

“Es lo peor que te puede pasar, es horrible porque el público viene, paga un boleto, viene a escucharte y tú no puedes dar el 100; es frustrante y te sientes en deuda con el público”.

