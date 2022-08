"La Academia 2022": Los 20 momentos importantes del reality

"La Academia" es un reality que durante 13 generaciones ha formado a nuevas estrellas musicales y en este 2022 volvió a abrir sus puertas para recibir a músicos de diferentes partes de México y fuera del país.

Este proyecto todos los fines de semana provoca controversias y la atención de millones de personas dentro y fuera de esta nación, quienes en muchas ocasiones han generado tendencia en redes sociales.

La actual edición conmemorativa por sus 20 años está a punto de concluir, la final será dividida en dos partes: el sábado 13 y domingo 14 de agosto, por lo que recordaremos algunos de sus mejores momentos que ha tenido.

1. Primera aparicion de los académicos en el programa

Dicen que la primera impresión es la más importante, por lo que en primer lugar tengamos en cuenta la primer presentación musical de los participantes, en el que previamente cada uno habló un poco de su historia y las ganas de estar en este programa. En este concierto número uno también se recordó el momento exacto que se anunciaron a los ganadores de cada una de las temporadas pasadas.

2. Regreso de Lola Cortés en “La Academia”

Muy contenta y emocionada dijo estar Lola Cortés durante su primera aparición en la edición 2022 de “La Academia”, reality al que regresó después de estar en varias temporadas.

“Estar sentada aquí en este momento me hace ver los recuerdos desde otro punto de vista. Vine a cerrar ciclos y empezar algo nuevo. Me emocionan mucho las generaciones, que ellos hayan dejado en mí toda una experiencia en 20 años de trayectoria habla mucho de lo feliz que me siento ahora”, explicó en el primer programa.

3. Laura G como conductora del programa

Laura G sustituyó a Yahir en la conducción del concierto 14 de “La Academia”, el 20 de julio, en el que agradeció la oportunidad y provocó comentarios divididos entre la audiencia por tener tres cambios de vestuario y usar peluca.

“Usted prendió su televisor y ha de estar diciendo ¿qué está haciendo Laura G conduciendo ‘La Academia’? ¿Yahir estará bien? ¿lo habrán contagiado?, ¿renunció? Esta noche debo confesar que nada de qué preocuparse, Yahir está perfectamente bien desde Puebla”, expresó la conductora.

4. El regreso de Isabela, Zunio y Eduardo

Uno de los momentos más esperados en esta edición fue el regreso de tres expulsados: Isabela, Zunio y Eduardo, quienes después de haber sido eliminados regresaron a la casa de “La Academia” para estar de nuevo en la competencia. Finalmente los tres volvieron a salir y no llegaron a la final.

Zunio se comprometió a aprovechar más este escenario, aprender cada uno de los maestros, pensó en mostrar una mejor versión de él y deseaba quedarse con el primer lugar.

Eduardo dijo que esta oportunidad significó mucho y se comprometió a dar todo en cada clase y aprender de todos los maestros. Agradeció al público y a su padre a quien le dedicó este esfuerzo.

Isabela regresó después de haber salido recientemente al show, expresó que sería auténtica, dejaría sus inseguridades, escucharía a los críticos, se abriría para dar lo mejor de sí. “No los voy a defraudar”.

5. Ana Bárbara se estrena como jueza de “La Academia”

“Es un honor estar compartiendo con ustedes, voy a aprender mucho de los maestros, tengo miedo pero me lo aguanto, es un gusto porque es una gran experiencia y para los estudiantes es una escuela maravillosa”, fueron las primeras palabras que dio Ana Bárbara en esta edición, en el primer concierto.

6. Rubí recibe Disco de Platino

El llamado presidente del club de fans Yurilibers, Ricardo Casares le regaló a Rubí un ramo de flores y un Disco de Platino simbólico debido a la gran popularidad que ha tenido la joven, además por la inspiración que ha generado entre el público.

“¿Tú has escuchado hablar, igual que en aquí en el mundo de la música, del Disco de Oro o de Plata? Vamos a entregar un disco de rubí, para que te lo lleves y te quedes adentro porque el público está enamorado de ti”, afirmó el periodista.

7. Caló hace bailar a Arturo López Gavito

Hace varias semanas el crítico Arturo López Gavito había dicho que a él nunca lo verían bailar en el programa, sin embargo el domingo pasado ocurrió todo lo contrario ya que se emocionó con la música del grupo Caló que no dejó de bailar en ningún momento durante la canción “Ponte atento”.

8. Boda entre Mónica Naranjo y Ana Bárbara

La cantante española Mónica Naranjo fue una de tantos invitados que tuvo el programa en este año, durante su presentación no ocultó que le tiene a su amiga Ana Bárbara a quien jugando le pidió matrimonio; ella aceptó y después señaló en broma que están preparando los detalles para la boda.



9. Santiago fue salvado por los jueces

En el concierto 11 de “La Academia” el expulsado iba a ser Santiago, sin embargo por su excelente interpretación que tuvo aquella noche, el 17 de julio pasado, los jueces decidieron que la mejor decisión sería salvar al alumno y darle una semana más para demostrar su talento; semanas después fue eliminado.

“Nosotros entendemos muy bien lo que la gente está buscando y entendemos también que la permanencia de Santiago depende de una cosa que son los votos de la gente, sin embargo nosotros en este panel tenemos un voto de calidad muy especial.

“De manera muy humilde le pedimos a la producción que reconsidere lo que está pasando porque este joven se lo merece, no sólo el director y los profesores están de acuerdo, sino nosotros cuatro en este panel así lo solicitamos”, afirmó Arturo López Gavito antes de que se anunciara que regresaría.



10. Ana Bárbara invita a los alumnos a su gira

La “reina grupera” invitó a los alumnos a su gira, que incluirá un concierto en Guatemala, país de donde es originario Nelson, quien dijo que no podía creer esta propuesta de trabajo.

“Me los voy a llevar de gira, me vale madres”, dijo la cantante, quien primero invitó a Nelson y posteriormente a todos los demás, incluido el conductor Yahir, así como a los miembros del jurado.

“Yo voy a estar en Guatemala en unos días, en un mes y te quiero ahí en mi concierto voy a estar con Clarín León, ahí te quiero ver porque me va a encantar, de verdad, es oficial te invito a mi concierto”, le señaló a Nelson.

11. Presidenta de Honduras desea lo mejor a Cesia

La presidenta de Honduras Xiomara Castro le envió un mensaje a Cesia para animarla durante la competencia.

“Orgullo de la patria hondureña, voz de la generación de mujeres hondureñas, jóvenes, talentosas y valientes, todas y todos te seguimos porque creemos profundamente en tu talento.

“Un saludo a tus maestras, maestros, compañeros, compañeras y críticos, quienes forman parte de La Academia México y te ayudan a crecer cada día, mi abrazo permantente, al hermano pueblo México que ha encontrado un espacio en su corazón para esta joven hondureña que nos representa y nos llena de orgullo, recuerda, tu voz y tu palabra tienen poder.

“Canta Cesia y hazlo por Honduras, que nuestra voz es fuerte, pero también es bella y merece ser escuchada por todo el mundo, tu voz es la voz de tu tierra que te quiere y te apoya tanto”, dijo la mandataria en su discurso.

12. Ana Bárbara canta “Deja que salga la luna”

Uno de los momentos que más emocionó al público fue cuando la jueza Ana Bárbara interpretó el tema “Deja que salga la luna”, acompañada de un mariachi, en el que incluso al finalizar se le salieron algunas lágrimas de tan emocionada que estaba.

“Gracias a ustedes, quiero agradecer ese huequito en el corazón que han abierto todos mis ‘bandidos’, mis pedazos de mi alma, tantos años, tantas subidas, tantas bajadas, tantas depresiones, tantas cosas que viví.

“Madre, gracias por la vida, papá gracias, gracias bebé allá arriba, gracias a mis hijos, gracias por esta oportunidad de reconectarme con mis pedazos de mi alma de México, yo quería estar aquí y me invitaron”

13. Rubí sorprende a los jueces al cantar perfecto

Con la interpretación del tema “Colgando en tus manos”, a dueto con Eduardo, Rubí demostró al público y a los jueces que sí puede tener futuro en su carrera como cantante. Los críticos se quedaron literalmente con la boca abierta durante esta presentación musical.

“Nunca había vivido lo que esta noche, de verdad Eduardo sé lo que eres capaz, tú naciste cantante, Rubí yo sé lo que se va a escuchar espantoso, espero que te dé Covid más veces, eres otra ¿dónde quedó? No quiero que se escuche como una burla. Hermosa estaba aterrada, no tenía ninguna fé después de toda esta parafernalia, hoy más que nunca, esa cara, esos gestos, esa voz que nunca había escuchado me convence una vez más que soy una Rubilieber”, expresó Lola Cortés.

14. Homenaje a Joan Sebastian

Leonardo Aguilar se presentó en el concierto 13 de “La Academia”, escenario en donde cantó temas del fallecido Joan Sebastian, como “Amor limosnero” y “Sentimental”, en el que se le unieron en el canto los alumnos del reality. También hizo sonar las piezas “Más allá del sol”.

“Feliz de la vida con el recibimiento con estos cantantes increíbles con los que me dieron la oportunidad de cantar y brindándole un homenaje al señor Joan Sebastian. Estamos todos para aprender, muchas felicidades”, dijo Aguilar.



15. Chiquis Rivera rinde tributo a su mamá

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera le rindió tributo a su madre con un recital en el que incluyó el tema “Qué me vas a dar”, previo dijo “Ésta va para ti amá”.

“Sentí unas ganas de llorar pero también unas ganas de representarla bien y darles a ustedes un gran show. A los muchachos muchas gracias, lo están haciendo bien, les deseo lo mejor.

“Hay mucho talento en lo regional nada más es que nos den ese espacio, esa oportunidad, pero me siento de representar a las mujeres y echarle ganas, que vean que para mí sí fue difícil cuando empecé, pero ahí vamos poco a poco aprendiendo, creciendo, madurando y gracias al público de mantener a mi madre viva”.

Agregó que está agradecido de todo lo que ha podido lograr, pero está consciente de que todavía le falta mucho, quisiera llenar estadios y crecer aún más. “Yo contenta de como va mi carrera”, señaló.



16. Botarga de Rubí y su club de fans

Los admiradores de la potosina Rubí Ibarra crearon un fandom llamado Rubiliebers en el que semana tras semana la apoyan y crean tendencia en redes sociales e incluso crearon una botarga en forma de rubí escarlata para echarle más ánimos.

De los famosos que se consideran Rubiliebers están: Ricardo Cásares, Blanca Martínez “La Chicuela” y hasta Lola Cortés quien declaró ser una Yurilieber.

17. OV7 engalanó “La Academia”

Los integrantes del grupo OV7, que festejan más de 30 años de trayectoria, engalanaron la edición 13 de “La Academia”, en donde le recomendaron a los concursantes tener disciplina para que puedan construir una carrera sólida.

“La perseverancia la constancia, el profesionalismo, en esta carrera y en todas, siempre va haber piedras en el camino y lo más importante es fijarte una meta y que nunca te digan no”, dijo Lidia Ávila.

Mientras que ARi Borovoy expresó que si hoy fuera la última página de su libro de vida musical, se quedarían con el cariño del público, con el agradecimiento de tantos años, “que al final del día estamos aquí”.



18. Kumbia Kings canta sus éxitos en el programa

El grupo Kumbia Kings animó el público de “La Academia” con algunos de sus éxitos como “Fuego”, “Sabes a chocolate” y “Na na na (dulce niña)”, esta última con Aleks Syntec en el que puso a bailar a sus fans y a los miembros del jurado.



19. Rubí recibe apoyo, tras amenazar con renunciar al reality

En el concierto 13 de “La Academia” Rubí amenazó con renunciar al programa y al sueño de ser la próxima estrella de la música, por lo que recibió el apoyo de diferentes personas para que cambiara de opinión, entre ellos Ricardo Cásarez, así como los integrantes del jurado.

“Te veo cansada, harta, a veces veo que debes pensar ‘no importa lo que cante, no les va a gustar’. Hoy te ves hermosa, en muchas ocasiones te ves bonita. Tu papá dijo algo que es bien cierto, hay que tener valor para para decir ya no puedo y tal vez más tarde regresas con más fuerza, no a ‘La Academia’ sino a tu carrera. No queremos que te vayas con un mal recuerdo”, dijo Lolita.

Ana Bárbara expresó que le nació del alma darle un abrazo. “Te veo y digo no es fácil lo que es haces, pero es muy valiente, me da orgullo como mamá verte echarle todas las ganas y demostrarnos lo que es la fuerza, lo que es caerse y levantarse cada día aquí”.



20. Kenia Os le manda consejos a Rubí

Rubí Ibarra recibió un consejo de Kenia Os antes de que la académica interpretara su canción “La noche” y así tuviera un mejor show; la potosina confesó que es admiradora de la youtuber.

“Que respire bien porque son cuatro coros en ‘La noche’ y en la parte en la que subes está difícil, me ha pasado, se te va la voz, cuida mucho eso, que no te ganen los nervios”, afirmó la cantante y empresaria mexicana.

Mientras que Rubí respondió que es fan de su música, le gusta mucho lo que hace, así como toda su vibra.

“‘La noche’ sí es una canción muy difícil porque tienes que estar al tiempo, la respiración, esa parte que dijo sí está difícil, pero me quiero divertir, quiero pasarla bien”, aclaró la joven de 20 años.



