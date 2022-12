Kirstie Alley, así fue la vida de una estrella que jamás dejó de luchar

Kirstie Alley fue una de las actrices más famosas durante la década de los 80 y los 90, su talento y singular belleza la llevaron a tener una de las carreras más prometedoras del cine y la televisión, logrando protagonizar proyectos tan importantes como la serie “Cheers”, donde interpretaba a la dulce Rebecca y que se convirtió, rápidamente, en un éxito en audiencia.

Este papel le valió el personaje, que quizás se el más importantes en su carrera y que sin duda le dio fama y reconocimiento internacional, el de Mollie en la saga “Mira quién habla”, que protagonizó al lado del galán de Hollywood, John Travolta.

En ese entonces, el nombre de Alley significaba un éxito asegurado, no había productor que no quisiera trabajar con ella ni programa o película que no deseara tenerla entre su elenco. Logró participar en más de 30 cintas y se ganó el cariño y la admiración del público.

Foto: Archivo

Sin embargo, el paso del tiempo y los estragos de una menopausia temprana fueron mermando en ella, aunque siempre mantuvo la belleza de su rostro, su cuerpo empezó a cambiar y la industria le dio la espalda cuando, en 2003 empezó a subir súbitamente de peso, llegando a los 110 kilos; algo que muchos tomaron como el final de su carrera.

Pero esta sería la primera batalla de la que la actriz saldría triunfante, ya que cansada de las críticas se emprendió en escribir, producir y protagonizar la serie: 'Fat Actress'.

Alley no sólo se reconcilió con su cuerpo, sino que se creó su propia fuente de trabajo, pero una vez que el proyecto llegó a su fin, en 2007, vivió una nueva crisis, pues su carrera quedó en pausa por segunda vez.



En 2010 recuperó su figura y volvió a la pantalla Foto: Archivo

En esta ocasión la actriz se enfocó completamente en sus problemas de obesidad y tres años más tarde, en 2010, volvió a sorprender al mundo al aparecer con 45 kilos menos y una figura envidiable, que además le devolvió la seguridad en sí misma.

En los últimos años formó parte de los realitys "Dancing with the stars", “Big Brother UK” Y “The Masked Singer”

Este lunes, el brillo de una de las estrellas más importantes de Hollywood se apagó, Alley falleció a los 71 años a causa de un cáncer que le había sido detectado recientemente. Sus hijos fueron los encargados de dar a conocer la noticia, mediante un comunicado que compartieron en las redes sociales.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto. Luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinan”, escribieron.

