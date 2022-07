Kim Kardashian reveló por fin si se ha hecho alguna modificación en el rostro

Kim Kardashian es la estrella por excelencia de los reality shows y con los años sólo ha reafirmado el lugar que le pertenece dentro de las alfombras rojas y los reflectores, pero también con el tiempo son muchas las versiones que sugieren que la empresaria se ha sometido a diferentes cirugías pláticas o modificaciones faciales para estilizar su aspecto físico y, por primera vez, ha hablado respeto a cuáles son las modificaciones que se ha hecho y las que son sólo inventos.

Kim es el nuevo rostro de la portada de “Allure”; luce una extensa cabellera rubia y trenzada, asemejándose a una Rapunzel contemporánea, en la que viste sólo ropa interior de color nude y uno de sus pies juguetea con su propio cabello.



Foto: Instagram de Kim Kardashian

En su colaboración con la revista, la estrella de “The Kardashians” abrió su corazón para hablar acerca de lo importante que es para ella el cuidado de su apariencia, y no sólo se preocupa por su físico, sino también en el de las y los demás.

La periodista con la que se entrevistó, narró en el artículo de “Allure” que Kardashian le hizo algunas recomendaciones para mejorar su apariencia, pues la empresaria no sólo ha desarrollado la habilidad de crear tendencias en el mundo de la moda, sino que varias y varios de sus conocidos le han expresado que es una muy buena consultora facial, por lo que siempre le piden consejos para saber qué cambios podrían favorecerles. A la reportera le sugirió un poco de botox debajo de los ojos y microblading en la cejas.

La Kim que pintan en “Keeping up with the Kardashians” parece no estar tan alejada de la realidad, ya que a lo largo de las temporadas de la serie es retratada como la hermana que le indica a las otras que deberían vestir y a que atuendos deberían renunciar, por estar fuera de moda o dar una mala imagen al estilo del resto de la familia.

Kardashian dijo a la revista que le gusta ser honesta cuando se trata de asesorar la imagen de las otras personas, pues conoce a los consultores más capacitados: “Tengo notas de los mejores médicos, los mejores en todo”, aseguró y también confesó que se trata de su otra pasión, a tal grado que reveló que cuando todos los negocios y la fama se vayan por la borda, montará una empresa de consultoría.

¿Qué te has hecho en el rostro, Kim?

Pero Kim no sólo fue honesta cuando se trató de aconsejar a la periodista de “Allure”, sino que también trató de ser muy sincera en el momento en que le preguntó acerca de los retoques que se ha hecho ella misma. “¿Qué tienes en la cara en este momento?”, dijo la entrevistadora, a lo que Kardashian respondió que tenía “un poco de botox”, pero expresó que no tenía ningún relleno, ni en los labios ni en la cejas. “Sin relleno. Nunca llené ninguno de los dos, nunca”, indicó.

Además, señaló que jamás he utilizado pestañas postizas y se jactó de la autenticidad de sus cejas. "No. Nunca he tenido extensiones de pestañas, nunca he hecho nada. Hoy tengo sólo una gota de rímel” y "sí, mis cejas son reales”, aseguró.

La empresaria no desaprovechó la oportunidad para aclarar que aunque su apariencia es muy importante, no es un tema que le dediqué el 100% del día, pues es madre y tiene uno pequeños por los cuales velar a lo largo de la jornada, sin embargo, cuando los cuatro ya se encuentran en cama, compartió que es el momento en el que realiza los tratamientos que la conservan con un físico impecable, “hago mis tratamientos de belleza a altas horas de la noche. Después que todos estén en la cama”.



Foto: Instagram de Kim Kardashian

