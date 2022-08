Kenny Loggins agradece nuevo despegue musical

Los Ángeles.— No hay manera de pensar en Top Gun sin que por nuestras mentes pase el tema “Danger zone”, compuesto por Kenny Loggins.

Las imágenes que acompañan este clásico también son leyenda: Tom Cruise subiéndose a la cabina de un avión caza de la Fuerza Aérea estadounidense y surcando los cielos.

El cantante hoy tiene 74 años y, si bien no lo reconoce explícitamente, es para muchos el rey de los temas de películas en Hollywood, no sólo por esta canción del filme de 1986, sino por otros como Footloose (1984).

“¡Es sorprendente que aún siga aquí!”, dice con ironía en entrevista con EL UNIVERSAL.

A sus espaldas, se hallan guitarras y a su costado, un piano. El músico se encuentra en su estudio-hogar en Santa Bárbara.

Su expresión sobre lo increíble que le resulta ser entrevistado por “Danger zone” se da luego de que su éxito se haya reposicionado 36 años después, gracias a Top Gun: Maverick, la cinta más taquillera del año y que hace su incursión a plataformas digitales.

Loggins recuerda cuando su mundo se puso de cabeza al recibir la llamada del productor musical y ganador del Oscar, Giorgio Moroder (Expreso de medianoche), quien ya lo había invitado a componer “Playing with the boys” para la escena del juego de voleibol en la playa de Top Gun, y tenía una nueva misión para el cantante, que ya le había compuesto a Barbra Streisand “I believe in you” para su cinta A star is born (1976).

“Los productores llevaban tiempo con una lista de artistas para cantar ‘Danger zone’ y no se lograban definir. Yo me encontraba en el estudio tocando ‘Playing with the boys’, estaba a unas cuadras de distancia del estudio de Moroder, disponible; así que Giorgio me llamó por teléfono preguntándome: ‘¿Te gustaría cantar esta canción (‘Danger Zone’)? Porque debo grabar la voz este miércoles y no tengo cantante’. Y yo le respondí: ‘¡Claro que sí!’”

Esa entrada “casual” a la fama formó parte medular de la película y el soundtrack de Top Gun. Su tema terminó como el más vendido en su año en los formatos de la época y uno de los más famosos en la historia.

Fanático de Cruise

Desde entonces, Loggins ya reconocía en el propio Cruise una fuente de inspiración: “Él ya no será como un chico de 16 años, ¡pero sigue con tanta energía y entusiasmo en todo lo que hace!”, considera el cantante.

“Tom atrapó la chispa sobre lo que las películas deben ser para nosotros, me refiero en ese estilo de diversión pura, con cualquier personaje que él interprete. Top Gun: Maverick podría haber tenido la mala suerte de una secuela y no, Tom la hizo despegar. Así es él”, destaca.

En plena era de MTV, a Loggins le tocó hacer música para videoclips, sin sospechar que su imagen de barba y copete encrispado se fundiría con las imágenes de Top Gun, así como había sucedido en 1984 con el tema de “Footloose”, de su autoría, donde Kevin Bacon movió a su ritmo las caderas en sus jeans enfundados, saltando de techo en techo sobre los autos de la cinta del mismo nombre.

“Escribí ‘Footloose’ con Dean Pitchford, quien también era el guionista de la película. Los dos escogimos escenas de la película y les pusimos canciones”, recuerda Loggins.

“Originalmente pensamos que la canción ‘Footloose’ iba ser usada a mitad de la película, cuando los chicos salen de su condado para irse a bailar por primera vez, pero cuando fui a la premier descubrí que abría la película en esa secuencia donde todos mueven los pies a su ritmo”, añade el músico nominado por ese tema al Oscar de la Academia de Hollywood.

Además de “Danger zone” y “Footloose”, Loggins comparte que sus temas favoritos son la balada de amor que acompaña a Sylvester Stallone, “Meet me half way” en el filme Over the top (1987) y “I’m alright”, de Caddyshack (1980).

Loggins hace memoria como parte de ese ensamble de artistas tras “We are the world”. Luego, abre su corazón respecto a sus cinco hijos, a quienes les dedica todo el éxito que espera seguir cosechando.

“Seguiré aquí hasta que las tuberías sigan funcionando”, concluye el cantante entre bromas mientras señala hacia sus cuerdas vocales.