El actor canadiense Keanu Reeves reveló en el programa de entrevistas "The Ellen Show", que cuando hacía la película "Máxima velocidad"(1994) le gustaba su coprotagonista Sandra Bullock.

Su confesión llega unos cinco meses después de que Bullock manifestara en el mismo programa que ella se sintió atraída Reeves. "Era difícil para mí estar seria", confidenció la protagonista de "Miss Simpatía" (2000) en ese entonces, y luego explicó que el actor era muy "dulce" y que lo encontraba tan "guapo" que cuando la miraba, mientras hacían la película, ella reía tontamente.

"¿Alguna vez saliste con él?", le preguntó entonces la conductora del show de televisión, Ellen DeGeneres, a la actriz.

"Nunca. Había algo sobre mí que supongo que no le gustaba", contestó ella riendo.



DeGeneres le mostró a Reeves un video con estas declaraciones que dio Bullock en diciembre y después lo interrogó para saber si él estaba enterado de que la actriz había sentido cosas por él.

"No. Evidentemente ella no sabía que yo estaba enamorado de ella", respondió el actor de "John Wick 3" (2019). La presentadora y el público se sorprendieron con la revelación. Ambos se gustaron hace 25 años y, sin embargo, nunca ocurrió nada entre ellos. El motivo que dio Reeves fue que "estábamos trabajando".

En eso, la presentadora anunció que Bullock entraría al escenario y generó asombro en su interlocutor. No obstante, se trataba de una broma ya que la actriz no estaba allí. "Eso habría sido genial", dijo el actor. "No, creo que ella está en una relación ahora. La ventana se cerró. Tuviste tu oportunidad", concluyó la conductora.

