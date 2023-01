Kate del Castillo: ¿Cuántos tatuajes tiene la Reina del Sur y qué significan?

Kate del Castillo es dueña de una fuerte personalidad, prueba de ello son los tatuajes que ha decidido realizarse sobre su cuerpo. Pese a que se ha declarado una amante de los diseños en su piel, ella ha elegido realizárselos en tamaño pequeño y tratar de no agregar ninguno más. Según ella explicó se debe a una especie de cuidado de apariencias por su profesión.

La protagonista de “La Reina del Sur” sostuvo que “como soy actriz no me tatúo más, pero si no, si yo pudiera estaría toda tatuada, me encanta”. Sin embargo, su decisión no evitó que llegara a realizarse 10 tatuajes, o por lo menos son los que ella ha dejado ver e sus redes sociales. Cada uno de ellos no fue elegido al azar sino que tienen un significado más que especial para la actriz.

Cuáles son los 10 tatuajes que luce Kate del Castillo

Basta con mirar las manos de Kate del Castillo para ver que lleva tatuados dos dedos en una de sus manos. La actriz eligió las palabras “love” y “live” para estampar como los diseños más visibles de su piel. Ellos significan amor y vida, dos vocablos que son indispensables en su vida. Bien cerquita de ellos lleva una media luna también.

En la parte interna del brazo izquierdo de Kate del Castillo nos encontramos con el dibujo de una flecha y una pluma que son rodeadas por un hilo. El más famoso es el del ramillete de flores siendo uno de los más grandes. Al estar en su hombro izquierdo casi siempre queda a la vista.



Los tatuajes de Kate del Castillo pic.twitter.com/2i2asOYWrn — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 3, 2023

La protagonista de “La Reina del Sur” también lleva tatuado el símbolo “Pi” que representa la eternidad. Este diseño se lo realizó durante su matrimonio con Aarón Díaz. Si bien se terminaron divorciando, ella decidió conservarlo, además, en la parte lateral de su pecho grabó la leyenda “Here now” que en su traducción al castellano quiere decir aquí y ahora.

Kate del Castillo presume cada tanto el tatoo que lleva en el empeine de su pie izquierdo. Se trata de una frase árabe que significa “libertad”. Bajo el ombligo luce un tribal mientras que en la espalda lleva el dibujo de la flor de loto con una leyenda muy importante para ella. “Es un mandala, una cosa de protección que a mí me encanta", sostuvo.