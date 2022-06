Kate del Castillo revela los motivos que la llevaron a crear su propia productora

Kate del Castillo, la actriz mexicana que estuvo en medio del huracán por la supuesta relación con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, regresa con un nuevo proyecto, pues realizó su propia productora junto a la periodista Jessica Maldonado, corresponsal de Telemundo, y la ejecutiva del entretenimiento, Carmen Cervantes. La intéprete de una gran cantidad de series, contó cuál fue el motivo por el que tomó esa decisión, ¿problemas económicos?.

Del Castillo reveló que ha vivido tiempos muy difíciles con respecto al trabajo y al dinero, por lo que expresó al portal "People en español" que la solución ante la problemática fue juntarse con otras dos mujeres para formar la productora "Cholawood Productions".

Kate comentó que no tenían oportunidades laborales ni tampoco una economía próspera por lo que decidieron formar el proyecto que inició hace cuatro años, "Estábamos cada una en nuestra vidas en circunstancias un poco duras y dijimos: 'Estamos tres mujeres inteligentes, tres mujeres profesionales, tres mujeres trabajadoras, ¿Por qué no nos juntamos para hacer algo, todas tenemos años trabajando en la industria en diferentes ramos?', comentó al portal.

Pese a que Kate ha participado como protagonista en diversas series como, "La Reina del Sur", "Ingobernable", "Dueños del Paraíso", y hasta una producción donde contó su historia con "El Chapo", llamada "Cuando conocí al Chapo", resaltó que durante su tiempo como actriz no ha tenido los papeles que desea.

"[...] Así es que también dije: 'Si no me están llegando [los] personajes que yo quiero. '¿Por qué no los creo con mi compañía?'".

La compañía además quiere ayudar a las mujeres a destacar en el mundo hollywoodense, y lograr que las mujeres obtengan papeles justos, lejos de roles como sirvientas o de mujeres exóticas.

