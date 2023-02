Karol G se suma a la tendencia de los outfits oversize

Karol G cerró un 2022 colmado de éxitos y abrió un 2023 que ya está siendo importante para la artista. La intérprete de “Cairo” viene de dejar en lo más alto el género urbano en el Festival de Viña del Mar, en Chile, y sigue imponiendo tendencias con sus looks.

Leer más: "Fue una chimba"; el momento en que Karol G conoció a Rihanna

En una de sus publicaciones con look oversize, “La Bichota” dejó claro que ama las sudaderas con bolsillo delantero (o también llamado “canguro”) y que además tengan capucha. Así fue que posó con una de color verde oscuro, pantalones con bolsillos y dos rodetes en su cabello.

Leer más: Karol G posa desde "el trono" y desata cientos de comentarios



En otro de sus outfits con prendas oversize, la intérprete de “Provenza” posó sentada en un sofá gris con sus galardones de los Premios Juventud, pero también con una sudadera color naranja. La cantante la combinó con botas deporitvas en la misma tonalidad y en color negro.



En esa oportunidad, la compositora colombiana escribió de epígrafe: “Celebro todas y cada una de las cosas que me pasan con igual importancia y espero no perder nunca ese don de sorprenderme. Mi familia, mis amigos, mi equipo, mi disquera, mis seguidores. Me siento bendecida de tener tantas personas que trabajan conmigo y se suman al éxito de este proyecto”.



Un outfit urbano con una sudadera fue el que también portó la expareja de Anuel AA, cuando lució de color rojo, con calzado deportivo en la misma tonalidad, junto con blanco y negro. Con su cabello recogido en un rodete alto y en compañía de su mascota, Karol G volvió a deslumbrar a sus casi 60 millones de seguidores de todas partes del mundo.