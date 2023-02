El empoderamiento femenino puede implicar muchas cosas, pero para la cantante Karol G está muy ligado con la sanación.

Ella misma ha entendido lo que significa caer y reinventarse, y eso la ha inspirado en aspectos creativos, pero sobre todo la ha hermanado con miles de mujeres que deben diariamente darse ánimos para renacer.

“Creo simplemente en el renacer de las cenizas, como el ave fénix. Como mujeres de pronto pasar por una situación difícil ante los ojos de otras personas y sentirnos con el valor de decir: ‘está bien, ya todo pasó, ya todo resurgió de cierta manera’, eso para mí es muy importante”, comenta la colombiana en entrevista con EL UNIVERSAL.

Inspirada en estas experiencias, Karol escribió algunas de las 17 canciones de su más reciente disco, Mañana será bonito, en el que buscó retratar la forma en que se ha motivado para continuar.

“Es un álbum muy personal, todo el proceso de creación y grabación es de una etapa muy especial de mi vida, donde no me estaba sintiendo tan bien, y me decía a mí misma: ‘no importa qué, mañana será bonito, mañana todo va estar bien, mañana será una oportunidad nueva, todo va ser mejor’”, dice.



Karol G renace para abrazar a las mujeres. Foto: INSTAGRAM

La gestación de algunos temas se dio posterior a su ruptura con el rapero Anuel AA, que ocurrió oficialmente en mayo de 2022, pero según afirma, no está dedicado a nadie en específico, sino al proceso de estancamiento que pasó por su vida.

“El mensaje es eso, un proceso de la oscuridad a la luz, contado por medio de canciones. Decirle a la gente: ‘está bien no sentirse bien hoy porque al final del día todo se pone bien, todo va estar bien el día de mañana’”, señala Karol G.

Comparte universo con Shakira

Mañana será bonito llega hoy a las plataformas de música, aunque en realidad estaba pensado para estrenarse durante 2022, con cuatro sencillos ya lanzados. Karol G confiesa que la espera se debió a que su compatriota, Shakira, le pidió esperar para subirse a la Jeepeta con ella.

“(Shakira) me dijo que iba a sacar una canción, la sesión con Bizarrap, para que después saliera la mía, quería que quedara el proceso perfecto en el que ella quería contar una situación por medio de canciones y pues eso hice, aplacé todo para que mi álbum saliera en esta fecha precisamente”, relata.

“TQG”, por las siglas Te Quedó Grande, es la canción a la cual se sumó la barranquillera Shakira, un tema que incluso Karol G había dejado fuera del disco, pero apostó por el anhelo de los fans para escucharlas en conjunto.

“Me enorgullece que esta canción represente un momento especial y específico de nosotras, que las dos nos sintamos identificadas, que al final tantas mujeres se puedan sentir identificadas con el tema, la letra, la música, y muy emocionada de que la gente por fin pueda escucharla”, opina.

Karol G no solo buscó sumar a Shakira a su producción con un tema, sino también acompañarla en un momento de duelo, tras la ruptura con el exfutbolista, Gerard Piqué.

“Es muy lindo compartir con ella, hablar no sólo de la música y del video, sino de historias de su vida y la mía, haber hecho esta conexión tan especial. Al final, creo en lo que hay detrás de la canción, más allá de para quién fue hecha, porque no es para nadie. Como cantantes, escribimos historias personales, de las que hoy en día otras mujeres se pueden identificar, sanar cositas”, concluye.