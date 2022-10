Karla Souza abordará el abuso sexual en un filme

Justo cuando se cumplan cuatro años de haber sido víctima de abuso sexual, Karla Souza presentará en México un filme que aborda dicha temática. No es biográfica, ha dicho, pero “La caída” tendrá como eje central el tema que se mostraría en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que pronto lo dará a conocer.

Durante la pasada entrega del premio Platino la actriz de “Nosotros los nobles” adelantó que septiembre sería la ventana y que encontró la mejor salida para ella.

Lee también: Karely Ruiz se suma al club de Galilea Montijo y lanza fuerte declaración sobre su orientación sexual

Futbolistas y analistas deportivos debutan como productores

El futbolista Damián “El ruso” Zamogilny aunque es de origen argentino, se dejó enamorar por este país desde 2009 en su llegada al club Puebla, pero actualmente también se fascina por la ambiciosa producción de cine animado en México, y no dejó pasar la oportunidad junto a otros analistas como Marc Crosas y Duilio Davino, además de los futbolistas Raúl Jiménez y Marco Fabian, de ser productores de la película “Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios”, película que inaugura una trilogía basada en el antepasado maya y azteca de los mexicanos, pero lo que lo sedujo fue la proyección del proyecto.



El futbolista Damián “El ruso” Zamogilny.Foto: REUTERS/Imelda Medina (MEXICO)

“Christian Nodal está tranquilo”, asegura Carolina Ross

La cantante Carolina Ross, quien hace un par de semanas se presentó en la pelea del boxeador Saul “Canelo” Álvarez para cantar el Himno Nacional Mexicano, nos reveló que se vienen proyectos y colaboraciones importantes para ella: uno será con Christian Nodal, con quien ha entablado una buena relación.

Lee también: Andrés García se debilita, dice que ya no puede caminar

Detalló no lo ve afectado por las críticas que ha recibido en redes sociales o la polémica que se formó a su alrededor por su rompimiento con Belinda: “Yo lo veo bien, es un chavo muy alivianado, desde la primera vez que estuve en un concierto con él me trató muy bien, y ahora después de cantar el Himno también me invitó con él verdad, pero no lo veo afectado”, compartió en entrevista Carolina.



Foto: Vía Instagram

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.