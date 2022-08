Karla Panini se lanza contra el hijo de Karla Luna: "En vida, a tu madre sólo le diste problemas"

Karla Panini ya no se va a quedar callada nunca más, asegura que lo hizo mucho tiempo cuando la familia de la fallecida Karla Luna hablaba sobre ella o sobre sus hijos, pero ahora, le contestó a Rubén Rodríguez Luna, hijo de la fallecida Panini y quien alega que no ha podido ver a sus hermanas porque Américo Garza y Panini no lo permiten.

Cuando murió Karla Luna, sus dos hijas, Nina y Sara, se quedaron con su padre Américo, quien fuera su esposo y después se relacionara sentimentalmente con su amiga y compañera de escenario, la "lavandera" Karla Panini.

Stehpany y Rubén son los otros dos hijos mayores de Karla Luna, quienes viven aparte con la familia de la fallecida actriz; recietemente, Rubén comentó una fotografía que Panini compartió en sus redes en la que aparecía su hermana Sara que hace poco celebró su cumpleaños.

En ese comentario, Rubén hace referencia a que Panini sí ha envenenado a sus hermanas y le reclama porque según su versión, por su culpa no ha podido verlas.

"Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, es que dices, ‘si no las vemos es por algo’, es verdad y ese algo no es por falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas. Aquí sólo son tus palabras, pero no tus hechos. El día de mañana mi tía tiene convivencia física también dictada por la jueza, para que no te quede duda de lo mucho que las queremos ver y las lleven”, expresó el joven.

Panini le repondió llamándole ridículo y flojo, asegura que él y su familia sólo buscan crear controversia y así seguir lucrando con la memoria de Karla Luna; Panini aseguró que en vida, Luna se quejó con ella sobre su hijo Rubén y la "psicópata" de su hermana (Stehpany.

"Ridículo, pelea, dime las cosas de frente o por el teléfono. Toda tu familia tiene nuestros contactos, pero no es mejor en redes porque tú y tu ridícula familia sacan provecho económico. Dejen de engañar a la gente con su cara y su pose de víctima ya nadie les cree. Ponte a jalar, que en vida de tu madre sólo le diste problemas, ni un orgullo ni tú ni tu hermana psicópata. Sólo le sacaban lana. Sin tan hombrecito el joven busca a mi esposo. Dejen de engañar a la gente que son una familia unida y ejemplar, me dan mucha risa a mí y quienes lo conocen bien… Ah no, la familia santa y ejemplar prefiere hacer circos mediáticos porque no sabe trabajar porque la única que trabajaba era tu mamá. Y los mantenía a todos ustedes. Mil veces se quejó de eso, no sólo conmigo. ¡Payaso!”, expresó.

Cesar, hijo de Panini y Oscar Burgos; Isabella, la festejada, hija de Panini y Américo Garza. Victoria y Sara, hijas de Karla Luna y Américo.



Panini no se queda callada

La discusión no paró ahí, pues Karla Panini compartió unas fotografías del momento en el que Victoria y Sara asistieron para convivir con su familia materna pero las dejaron plantadas.

"Rubén; No digas mentiras. Las convivencias con uds están suspendidas por orden de un juez, y a petición de las niñas; no porque Américo o yo lo digamos. Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cuál ustedes NO asistieron. Así que NO digas que nunca las hemos llevado o que no se cumple de este lado con lo que indica la ley. Si tu deseo es seguir litigando en redes sociales y en la suprema corte de Facebook, le seguimos. No tenemos problema".



Panini le reiteró a Rubén que si en verdad quiere ver a sus hermanas, se comunique con su esposo Américo para llegar a acuerdos razonables.

"De nueva cuenta te invito a que tomes tú teléfono y dejes de hacerle caso a tú “brillante” tía y a tú hermana y sus ideas, para que hables con mi esposo y lleguen a acuerdos razonables y pensantes; si realmente es tú interés ver a las niñas, y no el de hacer una serie".

En una serie de videos, Panini y Américo se lanzaron en contra de la familia de Karla Luna, los tacharon de vividores y qur todo el morbo que quieren seguir creando es poruque su verdadero interés es sacar la serie sobre la vida de Karla Luna.

"Ustedes se han encargado de varios años de genera rodio, atacar a mis hijos, de hacer cuentas falsas, grupos de odio donde se hacen memes con pornografía infantil de mis hijo; y yo me quedé callada; tu familia sabe de todo esto", expresó Karla.

La conductora volvió a ventilar que supuestamente la fallecida lavandera se quejaba con ella sobre sus hijos mayores y sobre su familia.

"Conmigo se quejó de ti y de toda tu familia; sólo la veían como cajero automático".

