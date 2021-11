Karla Breu apuesta por la balada romántica

Aunque el género urbano domina la escena latinoamericana, el pop, la balada y las canciones románticas aún tienen cabida en el gusto del público y por ello siguen saliendo exponentes que apuestan por estos ritmos.

Una de ellas es Karla Breu, quien desea que el público retome estos géneros.

Karla recién estrenó su nuevo sencillo “No sé olvidarte”, que lanza tras la favorable recepción que tuvieron sus anteriores singles “Más” y “Te prometo”.

Este nuevo tema es una balada romántica, una canción ligera pero no por ello aburrida, pues confiesa que el pop siempre ha sido un género divertido y bailable, y son cosas que ella desea exaltar.

“A mí me encanta la música urbana, soy fan de muchos de esos cantantes, aunque particularmente soy más romántica y me identifico con el pop, la balada, porque es música con la que crecí y que considero hoy se ha dejado un poco de lado. Me gusta que continúan propuestas increíbles y que se han sabido mantener a pesar de los cambios musicales”, comentó Breu en entrevista.

Karla no sólo es intérprete, también compone sus temas.

La artista dominicana actualmente está de gira junto al grupo Camila en el tour que la banda mexicana tiene por EU, y es una oportunidad que Breu aprecia, pues dice que es un buen inicio en su carrera, y que ella creció con la música romántica de los creadores de “Abrázame”.

“Siempre he sido fan de ellos (Camila), para mí es algo que aún no puedo creer que esté con ellos”, dijo.

Aunque en los planes de Karla estaba hacer una gira por México este 2021, la pandemia del Covid-19 echó todo abajo, no obstante confía en que el próximo año el público del país pueda verla en el escenario.