Karla Álvarez: así de intenso fue su amor con Jorge "El Burro" Van Rankin

El 15 de octubre del 2013 la actriz Karla Álvarez falleció en circunstancias que se aclararon hasta mucho después.

La actriz, famosa por las telenovelas como "María Mercedes", "Mi querida Isabel" y "Agujetas de color de rosa", murió a los 41 años en su casa.

En aquel momento se manejaron diversas versiones, una fue la de un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la bulimia y anorexia que padecía. Otra fue que el fallecimiento se dio mientras comía.

En el 2017 un informe de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reveló que la causa de la muerte de la intérprete mexicana fue una insuficiencia respiratoria relacionada con una neumonía viral.

Según el acta de defunción de Karla Álvarez, mientras comía le dio un fuerte ataque de tos por el que murió.

Los amores de Karla Álvarez

Pero mucho antes de la tragedia, la actriz conquistó varios corazones como el de Alexis Ayala, con quien estuvo casada, y Jorge "El Burro"Van Rankin, quien contó algunos recuerdos de su historia de amor hace varis años.

“No tienen una idea de cómo llegué a adorar a Karla Álvarez. Al principio, fui un pasado de lanza. Tenía un programa de radio de 5 a 8, invitaba a artistas, a las que estaban de moda y guapas, así les tiraba la onda”, relató "El Burro", quien conoció a Karla Álvarez en "Big Brother VIP".



La relación se tornaba intensa por momentos, según el conductor. “Cuando ella quería me cortaba, y me enteraba que estaba con tal y con tal, yo lloraba, ni comía, se me quitaba el hambre de pensar qué hacía, una cosa terrible”, contó sobre la actriz de Televisa.

Sin embargo, la revelación más fuerte de Van Rankin es aquella sobre la ruptura. “Cuando me cortó creo que fue el peor momento de toda mi vida”.

Actualmente, "El Burro" se encuentra casado con Magda Bleizerffer, con quien es padre de tres niñas.