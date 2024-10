Karime Pindter está para mostrarse tal cual es frente al público. Ya lo ha hecho en reality shows como Acapulco Shore, donde fue irreverente, y recientemente también en La casa de los famosos: México, donde nuevamente hizo reír durante distintas emociones.

Ahora decide aprovechar esa capacidad para reírse de sí misma y hacer el especial de comedia De la mano del señor, que llega a la plataforma Paramount+ el 17 de octubre.

“Siempre hay cosas que me da pena contar o de las que es difícil hablar pero creo que no fue tan complicado quitarme el miedo de hablarlas, aquí voy a contar desde que era una joven hasta cosas que pasaron antes de La casa de los famosos. Siempre me he mostrado como soy y por eso es que no tengo miedo de ahora aventarme a hacer un show como este”, cuenta Karime en entrevista.

Pero ella no es comediante desde sus inicios, sino que descubrió con el tiempo que era algo que podía explotar por el humor que había manejado en los realitys en los que la influencer ha participado.

“Ya tenía ganas desde hace mucho tiempo, me gusta mucho el humor; es algo que si me quitan no sabría cómo ser o cómo vivir, me encanta, vivo con eso, es parte de mí y pensé: por qué no aprovecharlo ahora para un especial de comedia”.

Afortunadamente para Pindter, conocer el medio del espectáculo en México le abrió, al mismo tiempo, las puertas del stand up, un mundo donde la gran mayoría de los comediantes comienza a labrar su carrera desde abajo, y Karime comenzó abriendo shows de artistas con una carrera en su haber.

“Afortunadamente conozco amigos comediantes que me recibieron con los brazos abiertos, creo que no es un gremio celoso, es un gremio donde todos se apoyan mutuamente; tuve la fortuna de subirme al micrófono abriendo shows para O’Farrill, Sofía Niño de Rivera, Mau Nieto, el mismo Capi Pérez me ha dado consejos muy valiosos, lo cual me ha dado la confianza para hacer este especial”, señala.

Pero además, dice, fue fundamental para tener confianza y cuidar su salud mental.

“No sólo para los comediantes, sino para cualquier persona es súper importante, eso te ayuda siempre a tener más confianza, a escribir mejor, o a observar mejor de dónde puedes comenzar a tomarte para crear material nuevo”.