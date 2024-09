Karime Pindter se acercó a Gala Montes para extenderle sus disculpas por no alzar la voz cuando discutía con Adrián Marcelo, anoche en "La casa de los famosos". La culpa de la influencer fue tal que aplaudió la valentía con la que se conduce la actriz y reconoció que está acostumbrada a esquivar los conflictos para evitar problemas.

La noche de ayer no estuvo marcada sólo por la salida de Adrián Marcelo, sino a la inacción de el team "Mar" ante la confrontación de Gala con el regio, pues mientras la joven argumentaba por qué consideraba que era un hombre misógino y violentador verbalmente, Karime, Briggitte y Mario se quedaron callados.

El único que, a momentos, fungió como intermediario fue Arath de la Torre que les pidió a ambos que trataran de calmarse.

Cuando Gala se retiró de la sala, donde tuvo lugar el pleito, para desahogarse en su habitación, Karime fue la primera que fue detrás de ella y, en en privado, mientras la abrazaba, se dijo muy apenada de no haber intervenido, pese a que ella comparte la visión que la actriz tiene sobre los comportamientos de Adrián.

Con lágrimas en los ojos, Gala se cuestionó por qué ninguna de las dos, refiriéndose a Karime y Briggitte, habían sido capaz de apoyarla cuando el conductor también se ha referido a ambas despectivamente.

"Viene, habla de ustedes y ustedes se quedan calladas, ¿me explico?".

Pindter dijo a Montes que nunca ha sabido cómo hacer frente a los problemas, por lo que opta por mantenerse hermética cuando una situación complicada acontece.

"Yo, la neta, me siento de la verg*, es que yo no sé cómo contestar, admiro mucho tus huevos y cómo contestas, neta... yo no sé, no sé qué decir, te lo juro, me encantaría meterme y hablar pero, de verdad, no sé cómo, nunca he sabido hablar así", reconoció.

Trató de calmar a Gala considerando que, si Odalys Ramírez expuso el video donde Adrián decía la frase "una mejor menos para maltratar", es porque había causado reacciones fuera del reality.

"Lo único que puedo hacer es apoyarte y sé que es un misógino de lo peor, ¿cómo se atreve a decir eso?, lo expusieron, si lo pusieron (el video) fue porque todo México reaccionó con eso".

A su vez, la indiferencia de Briggitte ha dado mucho de qué hablar, pues no sólo habló con otros integrantes de la casa de su desaprobación a la actitud de Gala, sino que se acercó con Karime para hablar negativamente de lo ocurrido.

"Hay varias cosas que no tienen nada que ver, sí es pasado de lanza, pero ya", dijo.

Sin embargo Pindter mantuvo su postura, explicándole que Adrián Marcelo siempre procede con dolo.

"Wey... hay varias veces que ya lo han cancelado y no lo acepta, la neta Gala sí tuvo cierta explotación, cierta dejada de su papá, y que te lo recuerden, es un pasado de lanza, wey...", señaló.

Tras conocer la salida de Adrián Marcelo, Karime trató de romper la tensión que había en la habitación, pasándola la noche en la misma cama que Gala.

"Será un placer dormir con usted, princesa, diosa misteriosa", frase que provocó una pequeña sonrisa en la actriz.

