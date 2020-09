Kanye West mete al retrete un Grammy y lo orina

Kanye West se volvió tendencia en redes sociales ya que mostró su descontento con los sellos discográficos Sony y Universal, por ello tomó uno de sus premios Grammy que ha ganado, lo puso en el retrete para después orinarlo

A través de su cuenta de Twitter, el rapero subió un video en donde se puede ver que orina encima de un premio Grammy, como muestra de la disputa que mantiene con los sellos y advirtió que no hará más música hasta que termine su contrato con ellos.

"Los contratos en todas las industrias deben simplificarse ahora. Los contratos complicados son la forma en que las empresas, las compañías de música y los deportes aprovechan el talento".

El intérprete de temas como "Flashing Lights", "Stronger" y "Runaway" también compartió varios fragmentos religiosos y mostró una serie de imágenes de los contratos que tiene con Universal, dando a entender que hará una demanda y por ello convocó a todos los abogados para que le ayuden.

"Aquí están mis diez contratos con Universal...Necesito que todos los abogados del mundo los vean".

El músico de 43 años también invitó a otros artistas a unirse a su causa y les pidió apoyo, además de "prometerle a Dios" que no se detendrá.

"Bono ¿puedo obtener un retweet? Te amo Paul ¿puedo conseguir un retweet? Te amo Drake, Kendrick, e incluso Taylor. Los necesitamos ahora mismo".

Dentro de las denuncias, West menciona que las tarifas de distribución garantizan que los sellos discográficos ganen más dinero y que se presentan como contratos estándar, algo que considera como una trampa para los artistas.

"Cuando firmas un contrato musical, renuncias a tus derechos. Sin los jefes no puedes hacer nada con tu propia música. Alguien más controla dónde y cuándo se reproduce. Los artistas no tienen que aceptar la fama, giras y el merchandising".

El originario de Atlanta considera que es el elegido para terminar con los "negocios" turbios de la industria musical y se nombró "el nuevo Moisés".

"Necesito ver los contratos de todos con Universal y Sony. No voy a esclavizar a mi gente. Estoy arriesgando mi vida por mi gente. La industria de la música y la NBA no barcos de esclavos modernos. Soy el nuevo Moisés".

