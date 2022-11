El rapero Kanye West, expareja de la empresaria Kim Kardashian, se encuentra en el ojo del huracán, pues salió a la luz que, presuntamente, durante su alianza con Adidas mostró fotografías y videos íntimos de la socialité a algunos de sus empleados: como forma de manipulación.

La empresa Alemana rompió oficialmente su relación con el cantante en octubre de este año luego de que hubieran debates internos en la compañía. Pese a que el hombre de 45 años se ligó con Adidas en el 2013 para distribuir su marca de tenis Yeezy, serían una serie de polémicas lo que llevaría a la compañía a dejarlo fuera y poner bajo revisión su relación laboral.

Fue durante el mes siguiente que algunos empleados revelaron diversas conductas inapropiadas de West, a menudo, en contra de mujeres, además de una cultura abusiva, ya que de acuerdo con la revista “Rolling Stone” mostraba pornografía al personal en las reuniones, discutió sobre el tema e incluso enseñó fotos íntimas de Kim durante entrevistas de trabajo. También enseñaría videos sexuales tanto de él como de la millonaria.

Las actitudes fueron mantenidas durante décadas, sin embargo, ningún alto ejecutivo hizo algo para frenar la situación: mencionaron los empleados.

“Él, en años pasados, explotó con las mujeres en la sala con comentarios ofensivos, y recurría a referencias sexualmente perturbadoras cuando brindaba comentarios sobre el diseño. Este tipo de respuesta de un socio de marca es una a la que los empleados de Adidas nunca deberían estar sujetos, ni el liderazgo de Adidas debería tolerar jamás”, se lee en el artículo.

Uno de los empleados contó que Kanye le había mostrado una foto explícita de la famosa durante una entrevista en el 2018, el intérprete de “Flashing Lights” habría sacado su teléfono diciendo: "Mi esposa me acaba de enviar esto". El empleado aseguró que era una imagen reveladora y muy personal.

Asimismo, otro miembro del personal recordó que ese mismo año el rapero enseñó a su equipo creativo un video de Kim, además aseguraron que nunca tuvo miedo de exhibir el material o dar detalles personales de sus encuentros.

Ante esto, los empleados firmaron un documento público para los altos mandos de Adidas llamado: “La verdad sobre Yeezy: un llamado a la acción para el liderazgo de Adidas", en él, acusaron a la empresa de ignorar el comportamiento de West.

Debido a las acusaciones, en redes sociales se publicó un supuesto video en el que se observa al ex de la Kardashian con un teléfono en la mano mostrando pornografía a un ejecutivo. En él se percibe que la persona está incómoda, pero el cantante le instiste en que no desvíe la mirada del dispositivo.

Hasta el momento ninguna de las estrellas ha hecho comentarios al respecto.



Kanye west shows Adidas execs porn to make them feel as uncomfortable as he did when he discovered they were stealing his ideas. pic.twitter.com/iAoQanhI82

— The Drama Hub (@Drama_Hub_) October 10, 2022