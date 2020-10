Kanye West apoya protestas en Nigeria contra la brutalidad policial

El famoso rapero estadounidense Kanye West apoyó hoy las protestas masivas que tuvieron lugar en Nigeria en los últimos días contra una unidad policial de élite antirrobos, cuyos agentes han sido acusados de acoso, torturas y asesinato.

"Apoyo a mis hermanos y hermanas nigerianos para poner fin a la brutalidad policial, el Gobierno debe responder a los gritos de la gente", afirmó West en su cuenta de la red social Twitter.

El rapero condenó esa violencia después de que el Gobierno de Nigeria anunciará el pasado domingo la disolución de la Unidad Especial Antirrobo (SARS, por sus siglas en inglés).

I stand with my Nigerian brothers and sisters to end police brutality, the government must answer to the peoples cries #EndPoliceBrutalityinNigeria

— ye (@kanyewest) October 12, 2020