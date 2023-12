Kalimba es tachado de "machista" por sus comentarios sobre la masculinidad y la violencia

Kalimba vuelve a estar en medio de la polémica, ahora por las polémicas declaraciones que hizo sobre la relación que, asegura, existe entre la masculinidad y la violencia; incluso afirmó que un hombre no está completo sino tiene la característica en su persona.

El integrante de OV7 estuvo como invitado en el podcast "Auténticos" que conduce Pedro Prieto, donde, entre otros temas, hablaron sobre el concepto que actualmente se tiene sobre el ser hombre. El intérprete de "Tocando fondo" explicó que la sociedad de ahora ha deformado tanto la noción de que los consideran tóxicos.

"Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo", dijo.









Estas palabras abrieron el debate en las redes sociales, pues muchos usuarios comenzaron a llamarlo machista, sobretodo por el uso de la palabra violencia en un país donde precisamente ese es uno de los mayores problemas.

"Kalimba necesita un curso de sensibilización en nuevas masculinidades de manera urgente. Que forma tan espeluznante la de querer reforzar los roles tradicionales", "No señor. Una cosa es la fuerza física, el carácter y otra cosa es ser violento", "La violencia no es de 'hombres', más bien dominar el temperamento sí", "Tremendo discurso machista escudado en la 'naturaleza'", "Que peligroso darle espacio a este tipo de discurso", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero no todo fueron comentarios en contra, algunos consideraron el mensaje del cantante como muy acertado y no solo lo defendieron, sino que apoyaron su manera de pensar: "Creo que solo cambiaría la palabra violento por fuerza", "Comprendo cien por ciento su punto", "Totalmente cierto. Quitar la masculinidad es parte de la agenda", agregaron.

