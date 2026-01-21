Después de años atravesados por polémicas legales, Kalimba asegura que hoy se encuentra en uno de los momentos más estables de su vida, uno en el que afirma haber redefinido su relación con la fama, priorizando su calma y la protección de su entorno familiar.

Ese cambio de perspectiva, que coincide con sus 20 años de carrera solista, ha llevado al cantante a marcar límites claros entre su vida pública y privada, especialmente cuando se trata de sus hijos, Aitana, quien es una adolescente, y Mikha, quien nació en 2017.

“A veces me abruma (la fama). Cuando estoy con mis hijos no hay fotos, porque soy primero papá y después artista”, afirma.

El intérprete reconoce que la tranquilidad que hoy vive no llegó de forma inmediata, sino tras un largo proceso personal.

“Estoy en paz, con una tranquilidad que venía persiguiendo desde hace muchos años y que por fin encontré. Me siento mucho más agradecido”, se sincera.

En este contexto de estabilidad emocional, Kalimba prepara su presentación en el Auditorio Nacional para el 12 de febrero, una meta cumplida para la que decidió no tener invitados especiales.

“La conclusión fue: Es tu primer Auditorio Nacional, disfrútalo tú. Vamos a hacer un show solito y entonces el show soy yo. Yo desde chiquito quería estar ahí porque mi papá era músico y yo empecé muy chiquito en la industria, nací dentro de ella”, comparte.

Desde su primer álbum como solista hasta el actual tour K20, el también actor de Chiquilladas recordó sus inicios junto a su padre, Pablo Marichal.

“Empecé acompañándolo a grabar lo que hoy es mi carrera. Ese niño que jugaba a imitarlo de repente lo empezó a hacer de manera real, luego le empezaron a pagar y hoy estoy aquí”.

Con nuevo disco

Europa, continente donde el cantante realizó presentaciones íntimas y trabajó con distintos compositores, lo inspiró para crear su próximo álbum, que espera concretar de seis meses a un año.

“Para el nuevo disco me fui a España a finales del año pasado a hacer un par de showcases. Regresamos este año ya a hacer el show completo y allá nos sentamos con varios compositores”, detalla.

Con más de nueve discos publicados desde 1994, Kalimba recalcó su deseo de continuar explorando géneros musicales más allá del pop, con el que inició en OV7.

“He cantado cumbia, salsa, rock, bolero con las Santaneras, con grupos e incluso con Caló. He tenido la oportunidad de participar con colegas que hacen música muy distinta a la mía”.