Kalimba, el que más apoyó a Nath Campos por denuncia de abuso

Kalimba resultó ser la persona que más apoyó a la youtuber Nath Campos cuando ella se enfrentó a la crítica social tras denunciar que fue víctima de abuso sexual en enero del 2021, así lo confesó ella en un video blog de la comediante Isabel Fernández. “Se acercó a mí cuando pasó todo y me dijo ‘cuando sientas que públicamente va a ser mucho para ti, háblame’... tres meses después le marqué de la nada, le dije ‘¿te puedo echar una llamada?’ y me dijo como si lo estuviera esperando: ‘sabía que este momento iba a llegar’”, recordó la hija del compositor Kiko Campos. El intérprete de “Tocando fondo” fue acusado en 2010 de abuso de una menor de edad con la que convivió durante una presentación donde actúo como DJ, misma que fue desestimada poco después. “Hablamos como dos horas por teléfono y me dijo muchas cosas que me ayudaron mucho, como ‘la gente siempre se va a acordar de esto, siempre hay personas que se van a acercar a decirte eso, lo que cambia es tu reacción’ y me dijo una de mis frases favoritas hasta la fecha: No hay valentía sin miedo’”, contó Nath.

Lee también: Acusan a Millie Bobby Brown de besar a un actor sin su consentimiento





¿Dua Lipa inspiró a Yuri para su tour?

Parece que la estrategia visual del show de la cantante Dua Lipa ha funcionado, pues el objetivo de su última gira “Future Nostalgia Tour 2022” fue aludir a una pasarela de moda en el escenario y eso ha inspirado a muchas otras cantantes a imitar sus looks. El caso más reciente y que fue blanco de burlas en redes sociales fue el de la mexicana Yuri, quien usó una prenda completa con transparencias en color negro. Usuarios de Instagram señalaron que el vestuario de la intérprete de “Maldita primavera” quedó opacado frente a la figura de la británica. “Como lo viste en el catálogo y como se te ve en realidad”, fue una de las frases que escribieron en una imagen comparativa.





Foto: Instagram

Kate del Castillo disfrutó de “Mentidrags” en México

Al parecer a Kate del Castillo no le gusta ir haciendo alarde de los lugares que visita o quién está, mientras pasa las fiestas decembrinas con su familia en México, porque esta semana se dio la oportunidad de ir al teatro a disfrutar de “Mentidrags” y lo hizo como cualquier espectador, sin alfombra roja o publicidad, para lo cual se hizo acompañar de Roxanna Castellanos, quien compartió hasta el otro día algunas historias de la visita que hicieron a los camerinos para felicitar a los actores, con quien hasta foto se tomó.

Lee también: Santa Fe Klan presume así el tatuaje que tiene de Maya Nazor

mld