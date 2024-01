Justin Timberlake lanza "Selfish", el primer sencillo de su nuevo disco

Justin Timberlake lanzó este jueves "Selfish", el primer sencillo del que será su sexto álbum de estudio, titulado Everything I Thought It Was y previsto para el 15 de marzo.

"Selfish" es además su primer tema en solitario desde que en 2018 lanzó su disco Man of the Woods.

Según informó Sony a través de un comunicado, esa nueva canción de pop fue escrita por Timberlake, Theron Thomas, Amy Allen, Louis Bell y Cirkut. Estos dos últimos han trabajado, respectivamente, para artistas como Taylor Swift o The Weeknd.

El autor de "Cry Me a River" habla en "Selfish" del amor desmedido hacia una persona y del sentimiento de egoísmo que le provoca su deseo de poseerla: "Quiero cada pedacito de ti, supongo que soy egoísta", canta Timberlake.

El sencillo esta acompañado de un video dirigido por Bradley J. Calder, quien ha trabajado con artistas como SZA y Tinashe, y en este se observa al cantante frustrado mientras ensaya la grabación de un video.

La actuación y la realidad se difuminan cuando Timberlake intenta alcanzar un teléfono rojo que lo ponga en contacto con su ser amado, mientras las paredes del cuarto se van haciendo cada vez más pequeñas.

"Es un retrato crudo y honesto de Justin como artista y persona", dicta el comunicado de la discográfica.

Lee también: Timbiriches y JNS ponen ritmo a Trolls

Timberlake vuelve a los escenarios

Timberlake presentó en vivo "Selfish" en un concierto que ofreció la semana pasada en su ciudad natal de Memphis, Tennessee, pero el lanzamiento oficial de dicha canción tuvo lugar este jueves.

A este tema le seguirá el estreno de temas como "Sanctified" y "No Angels", que también formarán parte de 'Everything I Thought It Was'.

Pese a los años de ausencia como solista, Timberlake no dejó la música en ese tiempo, pues colaboró en la creación de bandas sonoras de películas como 'Trolls' (2020) y 'Trolls Band Together" (2023), cuya canción 'Better Place' lo reunió con la "boy band" que lo lanzó al estrellato en la década de 1990, NSYNC.

Este jueves, el cantante aparecerá en el programa "The Tonight Show With Jimmy Fallon" y el sábado actuará en el "show" de comedia "Saturday Night Live".

rad