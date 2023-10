Britney Spears revela detalles del aborto que sufrió: fue en casa y bajo un pacto con Justin Timberlake

Britney Spears quiere sentirse liberada luego de tener que guardar silencio por muchos años, por ejemplo, cuando perdió la libertad de su carrera y de su vida a manos de su padre, pues la tutela la hizo sentir como un robot que le quitó la inspiración artística, además, en su vida privada también hay cosas que acaba de revelar en su autobiografía "The Woman in Me".

Como su mediática relación con Justin Timberlake, con quien acaba de confesar, iba a tener un hijo, pero el embarazo tuvo que ser interrumpido porque el cantante, integrante de la boy band NSYNC no quería ser padre en ese momento.

Spears revela en su libro, cuyo adelanto salió publicado en medios como People y TMZ, que se sentía muy enamorada de Timberlake, con quien mantuvo un famoso romance hace 20 años: "El embarazo fue una sorpresa, pero para mí no era una tragedia”, escribió en el extracto; confesó que le hubiera gustado formar una familia con Justin, sólo que fue antes de lo esperado.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribió. La pareja se separó en 2002.

Britney Spears revela detalles de su dolorosos aborto

En un adelanto de su libro, TMZ comparte lo que pensó la "princesa del pop" cuando tuvo que abortar a su bebé a pesar de que no quería hacerlo, pero Justin Timberlake no deseaba convertirse en aquel momento en papá, por lo que dice, pactaron guardar el secreto, nadie debía enterarse.

La cantante de pop tuvo que abortar en casa, detalló que el procedimiento fue "insoportable" y que la medicación le provocó fuertes dolores físicos; con ella se encontraba Justin.

"Era importante que nadie se enterara del embarazo o del aborto, lo que significaba hacer todo en casa. Seguí llorando y sollozando hasta que todo terminó. Me tomó horas, y no recuerdo cómo terminó, pero sí, veinte años después, recuerdo el dolor y la miedo", dijo.

Actualmente Britney, que tiene dos hijos adolescentes, regresó a la soltería tras divorciarse de Sam Asghari, y desde entonces su comportamiento en Instagram, como sus bailes semidesnuda y entre cuchillos, ha alertado a sus miles de seguidores, quienes lo único que piden es que regrese a los escenarios.

