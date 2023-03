Justin Bieber lanzaría mensaje a Selena Gomez en medio del drama con Hailey

Un nuevo capítulo se abre entre Selena Gómez, Justin Bieber y la modelo Hailey, pues ahora usuarios en redes sociales especulan que en medio del drama que viven las famosas, el cantante lanzó una indirecta a la exactriz de Disney, con quien mantuvo una relación intermitente durante 6 años.

Selena y la esposa de Bieber han acaparado recientemente los titulares de algunos medios internacionales, ya que comenzaron a lanzarse mensajes en Instagram y otras redes sociales, lo que aparentemente provocó que la estrella de “Los hechiceros de Waverly Place” se distanciara de sus perfiles.

Lee también: Las 4 veces que Clara Chía Martí imitó los looks de Shakira sin buenos resultados

Todo comenzaría después de que la intérprete de “Un año sin lluvia” reaccionara a un clip en TikTok en el que Hailey se incomoda cuando le mencionan el nombre de la también cantante Taylor Swift, quien es una de las mejores amigas de Selena.

“Lo siento mucho, pero mi mejor amiga es y continúa siendo una de las mejores en el juego”, escribió la artista.

Posteriormente, Selena compartió a sus fans que había tenido una mala experiencia al laminarse las cejas y más tarde aparecieron tanto Hailey como la socialité, Kendall Jenner, haciando burla de sus propias cejas, lo que fue interpretado por los internautas como una crítica hacia la ex de Justin y levantó el enojo de sus fans.

A pesar del “pleito”, Justin no hizo ninguna aclaración de lo sucedido, mientras que la modelo negó haberse burlando de Selena, sin embargo, un detalle en una fiesta que realizó el cantante “revivió” su pasado.



Foto: Vía Instagram @justinbieber/@rorykramer

Lee también: Rebecca Jones pide que no sientan lástima por ella y su estado de salud

Resulta que el pasado 1 de marzo, Justin celebró su cumpleaños junto a algunas celebridades y como recuerdo habría dado un objeto de plata con la leyenda: “Estoy tan agradecido de no haber terminado con lo que pensé que quería”, lo que recordó a los fans su relación amorosa con Selena y especularon se trataba de un mensaje para ella.

“Admitir que tu esposa fue tu segunda opción en tu cumpleaños es una locura. Imao Selena realmente vive en su mente sin pagar alquiler”, “Este regalo me dice 'todavía vivo en el pasado'; '¿Así que está diciendo que no la quería?”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de dicha versión, “PageSix” detalló que en realidad se trató de un regalo que le dieron al famoso.

“No es lo que la gente quiere que sea”, dijo una de las fuentes al referirse al “pleito” entre Selena y Hailey.

El “regalo” provocó que internautas se lanzaran contra el feliz matrimonio y salieran en defensa de Selena, hasta el momento ninguno de los involucrados ha hablado al respecto.

At Justin Bieber’s 29th birthday party, he gifted a souvenir to attendees bearing the words:

“I’m so grateful that I didn’t end up with what I thought I wanted.” pic.twitter.com/FFdtLwWyN3

— Pop Tingz (@ThePopTingz) March 5, 2023