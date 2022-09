"Jurassic World 3"; querían que Bryce Dallas Howard bajara de peso para formar parte de la cinta

Bryce Dallas Howard, protagonista de la saga “Jurassic World”, no atravesó un momento nada sencillo detrás de cámaras, ya que pese a que obtuvo mucho éxito gracias a su participación en estas cintas, fueron muchos los obstáculos a los que se enfrentó durante el rodaje, pues ahora revela que estuvieron a punto de presionarla para que bajara de peso.

Tras el estreno de la última película de la saga de “Jurassic Word”, Bryce Dallas Howard, que da vida a Claire Dearing; una activista que lucha por el derecho de los animales, ha hablado de la situación laboral que vivió durante la filmación de la trilogía, en la que compartió reparto con Chris Pratt que, a su vez, interpreta a Owen Grady, un entrenador de animales.

En una entrevista para “Metro”, la actriz de 41 años recordó que a poco tiempo de que comenzaran las filmaciones de la tercera parte de la saga, los ejecutivos de Amblin Entertainment le solicitaron que alterara “la imagen natural de su cuerpo” para empatar con el perfil de Claire Dearing, por lo que era necesario que bajara de peso antes de que el rodaje diera inicio.



Foto: Instagram

“Cómo digo esto, cómo digo esto, cómo digo esto... (Me) han pedido que no use mi cuerpo natural en el cine", confió, pues recuerda que dentro del reparto había muchas actrices con cuerpos más esbeltos que el suyo, pero ella era la protagonista, lo que parecía ser un problema para la producción.

Sin embargo, esta petición no procedió luego de que el director de la película, Colin Trevorrow, interviniera y saliera a su defensa, pues la actriz recordó que el cineasta fue determinante a la hora de rechazar dicha sugerencia argumentado que, en la vida real, hay muchos tipos de mujeres y, por ende, diferentes clases de cuerpos.

"(Colin) dijo: 'Hay muchos tipos diferentes de mujeres en este planeta y hay muchos tipos diferentes de mujeres en nuestra película'", continuó.



Foto: Instagram

La interprete agregó que se sentía satisfecha del papel que desempeñó, pues demostró que su cuerpo estaba 100% calificado para sacar adelante a su personaje, el que requería que llevara a cabo constantes acrobacias que, quizá, de haber bajado de peso le habrían sido imposibles de realizar.

"Estoy realmente emocionada en toda la acción que pude hacer, y pude hacerlo con mi cuerpo, estaba en su máxima fuerza, y espero que sea solo otra indicación de lo que es posible", destacó.

Estas declaraciones ocurren luego de que hace unos meses, la actriz también revelara que su participación en la cinta contó con una remuneración mucho menor a la que recibió su co-protagonista Chris Pratt, quien ganó muchos más millones de dólares que ella. Durante la entrega de la segunda parte de la saga, la actriz obtuvo un pago de 8 millones de dólares, mientras que el actor de 43 años ganó 10 millones de dólares.



Foto: Instagram

