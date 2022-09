Julio Iglesias: Del éxito en el escenario a la fama como meme en las redes

El exitoso cantante español Julio Iglesias llegó este viernes a los 79 años de edad con una extensa trayectoria dentro de la música, pero también convirtiéndose en protagonista de muchos memes.

Fue el 23 de septiembre de 1943 cuando nació este destacado artista de temas como “Hey”, “Con la misma piedra”, entre otros y padre de numerosos hijos, uno de ellos es Enrique Iglesias.

Aunque en su carrera ha cultivado diferentes logros, hoy en día pocos centennials saben quién es, simplemente lo reconocen por todos los memes que aparecen durante el mes de julio de cada año, en donde la gente hace burla de la llegada y el término de este mes.

“Le iba a mostrar un meme de Julio a mi hija centennial y me di cuenta que no lo iba a entender porque no tiene ni idea quién es Julio Iglesias. Chicos una generación completa inmune a los memes de Julio qué horror”, expresó una persona.

Una cibernauta mencionó que su hijo de cinco años se mata de risa con los memes de Julio, pero a otra que tiene 11 le tuvo que explicar quién es Julio Iglesias.

“Los memes de Julio son una moda increíble y muchas personas de la era actual o jóvenes no saben quién es Julio Iglesias, de los mejores cantantes y también más vendedores de discos de habla hispana”, dijo un fan del también compositor y productor.

Julio Iglesias nació en Madrid, España, en agosto pasado desmintió que estuviera mal de salud, pero aclaró que está perfectamente bien con ganas de entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar.

El cantante ha tomado con humor los memes que han hecho de él e incluso dijo lo siguiente: “vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo ‘Y tú lo sabes’ y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema, estoy vivo y coleando y ustedes lo saben”, escribió en su Instagram.

Lee también: Julio Iglesias reaparece: "No tengo Alzheimer ni estoy en silla de ruedas"

Entre los planes que tiene el español es grabar el próximo año un disco con nuevos arreglos de sus temas y publicar sus memorias.

Hasta el momento ha publicado 67 discos de estudio, 41 recopilatorios, tiene 200 sencillos y ha hecho 16 colaboraciones; ha grabado en diferentes idiomas además del español: en inglés, francés, italiano, alemán, portugués, japonés y chino mandarín.

Entre las estrellas con las que ha hecho dueto destacan Frank Sinatra, Dolly Parton, Sting, Plácido Domingo, Eros Ramazzotti, Diego Torres, Thalía, Jennifer López, Pedro Vargas, Omara Portuondo, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, entre muchos más, pero a pesar de todo esto, mucha gente joven sólo lo conoce por ser "el señor del meme" que siempre aparece en el mes de julio.

Lee también: No sólo fue el Dr. Simi, Dua Lipa patea sombrero de mariachi durante concierto en la CDMX

rad